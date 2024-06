Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom 03.06.2024 bis 17.06.2024 wur­de ein ver­sperr­tes Pedelec, Ray­mon, Trail Ray, grün, im Wert von rund 5000 Euro aus einem Kel­ler­ab­teil eines Wohn­an­we­sens in der Zoll­ner Stra­ße ent­wen­det. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Rades nimmt die Poli­zei Bam­berg Stadt entgegen.

BAM­BERG. Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de der Poli­zei Bam­berg ein Laden­dieb in einem Waren­haus an der Pro­me­na­de mit­ge­teilt. Bei der Anzei­gen­auf­nah­me wur­de fest­ge­stellt, dass der 48jährige Dieb eine Axt im Wert von rund 10 Euro steh­len woll­te. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Diebstahls.

BAM­BERG. In der Nacht vom 17.06.2024 auf den 18.06.2024 hat ein bis dato unbe­kann­ter Täter das Orts­schild Bam­berg im Bereich der Geisfel­der Stra­ße ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 100 Euro. Die Poli­zei ermit­telt wegen Diebstahl.

BAM­BERG. Einen 27jährigen Mann hat der Laden­de­tek­tiv eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Pödel­dor­fer Stra­ße beim Dieb­stahl von Ener­gy­drinks und diver­sen Lebens­mit­teln ertappt. Der Ent­wen­dungs­scha­den belief sich auf rund 20 Euro. Der Dieb wur­de an die Poli­zei übergeben.

BAM­BERG. Ein 35jähriger Mann wur­de am Mon­tag­nach­mit­tag beim Dieb­stahl von hoch­wer­ti­gen Schu­hen und Par­fums aus einem Waren­haus am Grün­den Markt beob­ach­tet. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den belief sich auf rund 800 Euro.Der Mann wur­de im Bereich der Non­nen­brücke durch die Poli­zei nach Hin­wei­sen des Detek­tivs fest­ge­nom­men. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft wur­de der Mann am Diens­tag dem Rich­ter vorgeführt.

Ver­kehrs­de­lik­te

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag ereig­ne­tet sich am Bahn­hof Bam­berg gegen 11:35 Uhr ein Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einem Fuß­gän­ger. Die bis dato unbe­kann­te Pkw-Fah­re­rin befuhr die Lud­wig­stra­ße von der Pfi­ster­brücke in Rich­tung Cobur­ger Stra­ße. An der Ampel­an­la­ge zum Bahn­hof ging ein 21jähriger Mann über die Stra­ße in Rich­tung Innen­stadt. Hier kam es zum Zusam­men­stoß zwi­schen dem Pkw und dem Fuß­gän­ger, der hier­durch leicht ver­letzt wur­de. Am Bahn­hofs­vor­platz kam es dann noch zu einem kur­zen Gespräch zwi­schen der Pkw-Fah­re­rin und dem ver­letz­ten Fuß­gän­ger. Jedoch fuhr die Ver­ur­sa­che­rin danach wei­ter ohne sich wei­ter um den Vor­fall zu küm­mern. Die Poli­zei sucht Zeu­gen, die den Unfall beob­ach­tet haben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gung

ZAP­FEN­DORF. In der Fran­ken­stra­ße kam es am Mon­tag zwi­schen 17.30 Uhr und 19.50 Uhr zu einer Sach­be­schä­di­gung. Ein Unbe­kann­ter ver­ur­sach­te, ver­mut­lich mit einem Luft­ge­wehr, einen Glas­scha­den an einer Balkontüre.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu der Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Dro­gen vor Fahrt­an­tritt genommen

A 70 / OBER­HAID, Lkr. Bam­berg. Weil er vor Fahrt­an­tritt Dro­gen zu sich genom­men hat, zeig­ten Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg einen 34 Jah­re alten Auto­fah­rer am Mon­tag­mit­tag an.

Der Mann war gegen 11:45 Uhr mit sei­nem VW auf der A70 in Rich­tung Bam­berg unter­wegs, als er den Beam­ten auf­fiel. Der Fah­rer wur­de an der Anschluss­stel­le Vier­eth-Trun­stadt ange­hal­ten und über­prüft. Hier­bei stel­le die Strei­fe fest, dass der Ver­kehrs­teil­neh­mer offen­bar unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­tel stand. Ein durch­ge­führ­ter Schnell­test bestä­tig­te den Ver­dacht, wes­halb sich der 34-Jäh­ri­ge einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen muss­te. Außer­dem war die Rei­se für ihn vor­läu­fig zu Ende. Der Mann muss neben einem emp­find­li­chen Buß­geld auch mit Punk­ten in Flens­burg und einem Fahr­ver­bot rechnen.

Gefälsch­ten Füh­rer­schein mitgeführt

A70 / ELT­MANN, Lkr. Haß­ber­ge. Ein gefälsch­ter Füh­rer­schein brach­te einem 30-Jäh­ri­gen eine Straf­an­zei­ge ein, nach­dem er am Mon­tag­mor­gen von der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg kon­trol­liert wurde.

Die Schlei­er­fahn­der stopp­ten um 11:00 Uhr einen Ford an der Anschluss­stel­le Elt­mann. Wäh­rend beim Fah­rer alles in Ord­nung war, konn­te die Strei­fe beim vor­ge­zeig­ten Füh­rer­schein des Bei­fah­rers Unre­gel­mä­ßig­kei­ten fest­stel­len. Eine nähe­re Über­prü­fung ergab, dass es sich bei dem Füh­rer­schein um eine kom­plet­te Fäl­schung han­del­te. Das unech­te Doku­ment stell­ten die Beam­ten sicher. Wei­ter­hin ermit­telt die Ver­kehrs­po­li­zei jetzt gegen den 30-Jäh­ri­gen wegen Urkundenfälschung.

Kenn­zei­chen gewechselt

BAM­BERG. Die Kon­trol­le sei­nes Rol­lers durch die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg am spä­ten Mon­tag­abend brach­te einem 28-Jäh­ri­gen ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren ein. Der Mann hat­te ein ande­res Kenn­zei­chen montiert.

Die Strei­fe wur­de auf den Zwei­rad­fah­rer gegen 21:30 Uhr auf­merk­sam, nach­dem das Fahr­zeug offen­sicht­lich nur schwer beschleu­nig­te. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le am Mar­ga­re­ten­damm zeig­te sich, dass das ange­brach­te Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen nicht für die­sen, son­dern für einen ande­ren Rol­ler aus­ge­ge­ben ist. Die Sicher­stel­lung des Num­mern­schil­des und die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt waren die Fol­ge. Wei­ter­hin muss sich der Fah­rer wegen des Ver­ge­hens der Urkun­den­fäl­schung straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Bay­reuth-Stadt und ‑Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

gegen Haus gefahren

Göß­wein­stein. Im Orts­teil Etz­dorf stieß am Mon­tag­nach­mit­tag ein 59-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Audi gegen ein Haus. Der Sohn des Haus­be­sit­zers beob­ach­te­te dies. Nach­dem beim Fahr­zeug­füh­rer alko­hol­be­ding­te Aus­fall­erschei­nun­gen zu erken­nen waren, wur­de ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt. Der fest­ge­stell­te Wert lag hier bei 1,94 Pro­mil­le. Der Füh­rer­schein des Man­nes wur­de sofort sicher­ge­stellt. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 5.100 EUR.

Unfall­fluch­ten

Igens­dorf. In der Zeit von Sonn­tag, 20.00 Uhr bis Mon­tag 11.00 Uhr park­te eine 66-jäh­ri­ge Frau ihren Pkw in der Ecken­ta­ler Stra­ße. Als sie am Mon­tag­vor­mit­tag zu ihrem Fahr­zeug zurück­kam, bemerk­te sie, dass es an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te erheb­lich beschä­digt wur­de. Der Sach­scha­den beträgt ca. 3.000 EUR. Da es bis­lang um einen noch unbe­kann­ten Täter han­delt, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Hinweise.

Eber­mann­stadt. Ein 86-jäh­ri­ger Mann park­te sei­nen BMW am Mon­tag in der Zeit von 12.23 Uhr bis 14.28 Uhr am Park­platz neben dem Ska­ter­park. Als er zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, stell­te er eine klei­ne Beschä­di­gung an der hin­te­ren Türe fest. Auch hier bit­tet die die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Hin­wei­se unter Tel: 09194 / 7388–0.

Woh­nungs­brand

Egloff­stein. In der Mark­gra­fen­stra­ße wur­den am Mon­tag gegen 03.25 Uhr die Bewoh­ner durch das Ertö­nen der Rauch­mel­der geweckt. Der Rauch kam aus der Nach­bar­woh­nung, wes­halb die Anwoh­ner die Feu­er­wehr ver­stän­dig­ten. Die­se muss­ten die Tür gewalt­sam öff­nen, da sich der Bewoh­ner selbst nicht in sei­ner Woh­nung befand. Ver­mut­lich wur­de der Brand durch ein elek­tri­sches Gerät / Akku ver­ur­sacht. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 5.000 EUR. Ver­letzt wur­de hier­bei glück­li­cher Wei­se niemand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Beim Ein­kau­fen attackiert

SCHNEY / LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­vor­mit­tag gegen 10:15 Uhr gerie­ten ein 22-jäh­ri­ger und ein 54-jäh­ri­ger Mann in einem Super­markt in der Fried­rich-Ebert-Stra­ße in Streit. Der Älte­re attackier­te den Jün­ge­ren mit der geball­ten Faust und schub­ste ihn gegen einen Ver­kaufs­auf­stel­ler. Hier­durch ver­letz­te sich der 22-Jäh­ri­ge leicht. Bei dem Angriff ging zudem noch sein Han­dy­dis­play zu Bruch. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel-Nr. 09571/95200 entgegen.

Pkw von Fels­brocken beschädigt

BURG­KUNST­ADT / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­vor­mit­tag befuhr eine 45-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Pkw die Kreis­stra­ße LIF23, als sich plötz­lich ein fuß­ball­gro­ßer Fels­brocken am Hang löste und auf die Fahr­bahn roll­te. Hier­durch wur­de die Front­stoß­stan­ge und der vor­de­re lin­ke Fahr­zeug­rei­fen beschä­digt. Der Sach­scha­den am Fahr­zeug wird auf 500 Euro geschätzt. Die­ser war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt werden.