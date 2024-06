Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Fahr­zeug- und Fen­ster­schei­ben beschä­digt – Zeu­gen gesucht

In der Nacht von Sonn­tag (16.06.2024) auf Mon­tag (17.06.2024) beschä­dig­ten unbe­kann­te Per­so­nen meh­re­re Fen­ster- und Fahr­zeug­schei­ben im Stadt­ge­biet. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt sucht in die­sem Zusam­men­hang nach Zeugen.

So beschä­dig­te der Täter in der Schal­lers­ho­fer Stra­ße und der Ger­hart-Haupt­mann­Stra­ße ins­ge­samt vier gepark­te Fahr­zeu­ge, in dem er die Sei­ten­schei­ben mit Hil­fe eines Steins ein­schlug bzw. stark beschä­dig­te. Im Bucken­ho­fer Weg und der VeitS­toß-Stra­ße kam es zur Beschä­di­gung von Fen­stern an ver­schie­de­nen Wohn­an­we­sen, die eben­falls mit Stei­nen beschä­digt wur­den und zu Bruch gingen.

In der Veit-Stoß-Stra­ße konn­te ein Geschä­dig­ter unmit­tel­bar nach der Tat, gegen 03:20 Uhr, die Stim­men zwei­er Per­so­nen wahr­neh­men. Genaue­re Hin­wei­se zu den Per­so­nen sind aller­dings nicht bekannt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird bis­lang auf meh­re­re tau­send Euro geschätzt.

Mög­li­che Zeu­gen, die in den genann­ten Berei­chen ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich unter der 09131/760–114 mit der Poli­zei Erlan­gen in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Am 17.06.2024, gegen 07.45 Uhr, befuhr ein 18jähriger mit Bei­fah­rer mit sei­nem Seat die Staats­stra­ße zwi­schen Weisendorf/​Nankendorf und Herzogenaurach/​Hammerbach. Auf Höhe der Nan­ken­dor­fer Tei­che ver­such­te er laut unbe­tei­lig­tem Zeu­gen mehr­fach ein vor­aus­fah­ren­des Fahr­zeug zu über­ho­len, obwohl sich in der Fahr­bahn­mit­te eine durch­ge­zo­ge­ne Fahr­bahn­mar­kie­rung (Zei­chen 295) befand. Nach einem abge­bro­che­nen Über­hol­ma­nö­ver scher­te er kurz­zei­tig auf sei­ne Fahr­bahn zurück, um anschlie­ßend sofort erneut einen Über­hol­vor­gang ein­zu­lei­ten. Hier­bei über­sah er, wohl auf­grund der unkla­ren Ver­kehrs­la­ge, eine ent­ge­gen­kom­men­de 27jährige mit ihren Mitsu­bi­shi und es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Die Mitsu­bis­hi­fah­re­rin wur­de in den Stra­ßen­gra­ben abge­lenkt und über­schlug sich. Sie wur­de in ihrem Fahr­zeug ein­ge­klemmt und muss­te durch die Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren Wei­sen­dorf / Ham­mer­bach / Her­zo­gen­au­rach gebor­gen wer­den. Sie wur­de schwer­ver­letzt in ein Kran­ken­haus nach Erlan­gen ver­bracht. Der Seat­fah­rer kam nach rechts ab und dort zum Ste­hen. Er und sein Bei­fah­rer wur­den leicht­ver­letzt und die Kran­ken­häu­ser nach Neustadt/​Aisch und Fürth ver­bracht. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Totalschaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Unfall­fluch­ten

Ein gepark­ter grau­er BMW wur­de in der Zeit vom 14.06.2024 bis 17.06.2024 in Lon­ner­stadt in der Ring­stra­ße 7 von einem unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer hin­ten links ange­fah­ren. Die Anzei­ge­er­stat­te­rin hat einen Scha­den in Höhe von 500 Euro zu beklagen.

Eine wei­te­re Unfall­flucht ereig­ne­te sich am Sams­tag­mit­tag zwi­schen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr am Park­platz des Aisch­park­cen­ters in Höch­stadt a.d. Aisch. Hier wur­de ein grau­er Mer­ce­des vor einem Super­markt vor­ne rechts ange­fah­ren. Der Scha­den liegt eben­falls bei 500 Euro.

Da sich die Unfall­ver­ur­sa­cher in bei­den Fäl­len uner­laubt von der Unfall­stel­le ent­fernt haben, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch um Zeu­gen­hin­wei­se aus der Bevölkerung.