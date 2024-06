Die RW21 Stadt­bi­blio­thek und die evan­ge­li­sche Begeg­nungs­stät­te Kirch­platz­Treff laden zu einer wei­te­ren Lesung der Rei­he „Lite­ra­risch unter­wegs in die schö­ne neue Welt“ in die Krea­tiv­werk­statt ein. Am Mitt­woch, 19. Juni, geht es von 14.30 bis 16.30 Uhr um Marc Els­bergs Kli­math­ril­ler „C – Cel­si­us“, in dem die glo­ba­le Erd­er­wär­mung und Geo-Engi­nee­ring im Mit­tel­punkt ste­hen. Ziel der Ver­an­stal­tung ist es, mit dem Publi­kum ins Gespräch zu kom­men, die Autorin­nen und Autoren vor­zu­stel­len und der Fra­ge nach­zu­ge­hen, wie man die Gegen­wart so gestal­ten kann, dass die Welt auch noch in Zukunft lebens­wert ist. Gelei­tet wird die Lesung von Sig­rid See­bach-Blum und Hei­ke Komma.