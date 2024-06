Das umfang­rei­che Pro­gramm für den „Som­mer an der Pro­me­na­de“ steht. Im Juli und August darf der Platz neu ent­deckt wer­den. Wan­dern­de Bäu­me, Schät­ze in Kisten, kul­tu­rel­les Licht und wohl­tu­en­der Schat­ten: Der „Som­mer an der Pro­me­na­de“ ver­spricht im Juli und August ein span­nen­des Pro­gramm und einen ande­ren Blick auf einen Platz, der aktu­ell fast aus­schließ­lich als Park­platz genutzt wird. „Wir haben den kla­ren Auf­trag des Stadt­rats, in einer Test­pha­se her­aus­zu­fin­den, was alles in die­sem Ort steckt. Ich glau­be, dass hier ein beson­de­rer Auf­ent­halts­raum ent­ste­hen kann, der sich wohl­tu­end auf die Innen­stadt aus­wirkt“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Der OB: „Der Platz hat Poten­zi­al!“ Ver­an­stal­tun­gen in unter­schied­lich­sten Spiel­ar­ten sol­len an 33 Tagen neu­es Leben auf die Nörd­li­che Pro­me­na­de brin­gen. Vom Yoga-Treff jeden Diens­tag über Chor­kon­zer­te, Tanz­dar­bie­tun­gen und Silent Dis­co bis hin zu Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tun­gen, inter­ak­ti­ven Kunst­pro­jek­ten und Thea­ter­auf­trit­ten: Für jeden Geschmack ist beim „Som­mer an der Pro­me­na­de“ etwas dabei. „Wir haben mit unse­rem exter­nen Koor­di­na­tor Andre­as Klenk ein sehr viel­sei­ti­ges Pro­gramm auf die Bei­ne gestellt, das eini­ge Über­ra­schun­gen bereit hält und ganz sicher eines nicht ist: lang­wei­lig“, sind sich Sil­ke Klot­zek vom Stadt­pla­nungs­amt und Micha­el Mem­mel, Lei­ter des Amts für Bür­ger­be­tei­li­gung, Pres­se- und Öffent­lich­keits­ar­beit, einig. Gemein­sam haben sie die Ver­an­stal­tungs­rei­he orga­ni­siert und sind nun neu­gie­rig, wie die Men­schen in Bam­berg das Ange­bot annehmen.

„Mädels­abend“ macht den Anfang

Auf­takt für die Ver­an­stal­tun­gen wird am Mitt­woch, 3. Juli, sein. Mit einem Eröff­nungs­pro­gramm, das bereits am Nach­mit­tag beginnt, und unter ande­rem spä­ter ein Kon­zert mit dem kul­ti­gen Knei­pen­chor „Mädels­abend“ bereit­hält, erfolgt der Start­schuss für den „Som­mer an der Pro­me­na­de“. Die­ser Tag soll auch einen Vor­ge­schmack geben auf die näch­sten, sehr abwechs­lungs­rei­chen Wochen. Als letz­te Ver­an­stal­tung steht eine fünf­tä­gi­ge Klein­braue­rei­mes­se vom 14. bis 18. August im Kalen­der. Im Vor­feld der Sand­ker­wa wird es eine Mischung zwi­schen Markt und Mes­se für Klein- und Hob­by­brau­er sowie Bier­lieb­ha­ber geben. An die­sen Tagen locken Händ­ler­stän­de, Vor­trä­ge, Ver­ko­stun­gen und Tausch­bör­sen. Unter­bro­chen wird die Mes­se nur am Sams­tag­vor­mit­tag durch den belieb­ten Bau­ern­markt, der auch in die­sen zwei Mona­ten wie gewohnt statt­fin­den soll. „Er beweist bereits seit Jah­ren, wie attrak­tiv die­ser Platz sein kann, wenn er rich­tig bespielt wird. Des­halb war uns der Bau­ern­markt hei­lig“, betont Mem­mel. Ohne­hin geht es beim „Som­mer an der Pro­me­na­de“ nicht in erster Linie um Ver­an­stal­tun­gen, und so endet der Akti­ons­zeit­raum auch nicht mit dem letz­ten Event, son­dern der Platz soll bewusst bis Ende August noch „pur“ erleb­bar blei­ben. „Wir wol­len vor allem den Charme des Plat­zes zur Gel­tung brin­gen und sei­ne Qua­li­tät erleb­bar machen. Aktu­ell pro­fi­tie­ren vom Schat­ten der Bäu­me nur die hier abge­stell­ten Autos“, erklärt Klot­zek. Des­halb wer­den vom 1. Juli bis zum 31. August pro­be­wei­se die Kurz­zeit­park­plät­ze zwi­schen den Ein­mün­dun­gen Hein­rich­stra­ße und Haupt­wach­stra­ße auf­ge­löst und der Durch­gangs­ver­kehr in die­sem Bereich unter­bun­den. Lie­fer­ver­kehr für Anwoh­ner und Anwoh­ne­rin­nen und Ein­zel­händ­ler und Ein­zel­händ­le­rin­nen wird mög­lich sein, die Tief­ga­ra­ge am Max­platz ist über den Hein­richs­damm wei­ter­hin erreich­bar. Auch die Anwoh­ner-Park­plät­ze im Bereich des Super­markts blei­ben bestehen.

Vie­le neue Sitzgelegenheiten

Im Gegen­zug wird der Platz so auf­ge­wer­tet und aus­ge­stat­tet, dass er zum Ver­wei­len ein­lädt. Um meh­re­re Bäu­me wer­den Rund­bän­ke gebaut, und es wer­den mobi­le Sitz­ge­le­gen­hei­ten auf­ge­stellt, die bereits beim Kon­takt-Festi­val gute Dien­ste gelei­stet haben. Die im ver­gan­ge­nen Jahr durch den Innen­stadt­fonds ange­schaff­te Wan­der­baum­al­lee sorgt in die­ser Zeit für noch mehr Grün an der Pro­me­na­de. Außer­dem hat sich die Grup­pe Sie­ben, eine Ver­ei­ni­gung von Kin­der- und Jugend­buch­au­to­ren und Inter­es­sier­ten, bereit erklärt, zwei Buch­schatz­ki­sten für den „Som­mer an der Pro­me­na­de“ zur Ver­fü­gung zu stel­len. Wer mehr auf digi­ta­le Inhal­te steht, darf sich auf einen kosten­lo­sen WLan-Hot­spot freu­en, der in dem Akti­ons­zeit­raum ange­bo­ten wird. „Der Platz könn­te in die­ser Form schnell zum Geheim­tipp für eine ent­spann­te Mit­tags­pau­se wer­den, vor allem wenn die Tem­pe­ra­tu­ren im Hoch­som­mer stei­gen“, sagen Klot­zek und Mem­mel. Der „Som­mer an der Pro­me­na­de“ baut auf die Erkennt­nis vom „Fest der Mög­lich­kei­ten“ auf, als im Som­mer 2022 enga­gier­te Bür­ger und Bür­ge­rin­nen neue Nut­zungs­ideen für die Nörd­li­che Pro­me­na­de ent­wickel­ten. Unter ande­rem Mit­tel aus der Städ­te­bau­för­de­rung machen es nun mög­lich, dass eini­ge die­ser Ideen nun gete­stet wer­den kön­nen. Dafür gab auch der Mobi­li­täts­se­nat des Stadt­rats im Juni 2023 Grü­nes Licht. Er wird sich im Anschluss des Pro­gramms dann auch mit der Eva­lu­ie­rung der Maß­nah­me beschäf­ti­gen. Auch Ruth Voll­mar, die Che­fin der städ­ti­schen Wirt­schafts­för­de­rung, unter­stützt das Pro­gramm nach­drück­lich: „Es passt her­vor­ra­gend zu unse­rem Pro­jekt ‚Mitte.Bamberg.2025‚ und wird einen wei­te­ren Bei­trag zur Attrak­ti­vie­rung der Innen­stadt leisten.“

Für Fra­gen von Anwoh­ner und Anwoh­ne­rin­nen oder Gewer­be­trei­ben­de steht das Amt für Bür­ger­be­tei­li­gung, Pres­se- und Öffent­lich­keits­ar­beit (Mail presse@​stadt.​bamberg.​de, Tele­fon 0951/87–1826) zur Verfügung.

Das Pro­gramm für den „Som­mer an der Promenade“

Kurz­fri­sti­ge Ände­run­gen und Details zu den ein­zel­nen Ter­mi­nen sind aktu­el­len Ankün­di­gun­gen und der Home­page www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​o​m​m​e​r​-​a​n​-​d​e​r​-​P​r​o​m​e​n​ade zu entnehmen.

03.07., 15 – 21 Uhr: Eröff­nung & Kon­zert „Mädels­abend“

04.07., 15 – 18 Uhr: MEET­ein­an­der der VHS Bam­berg & des Inter­na­tio­na­len Bun­des (Teil 1)

06.07., 14.30 – 16 Uhr: 75 Jah­re Musik­schu­le Bam­berg – Konzert

07.07., 18.30 – 19.30 Uhr: One Night Ständ­chen – par­ti­zi­pa­ti­ves Chorprojekt

09.07., 8 – 9 Uhr & 18 – 19 Uhr: Yoga­n­za – Yoga ist Bamberg“

10.07., 11 – 16 Uhr: „Ver­öf­fent­li­chung an der Pro­me­na­de“ (Teil 1)

11.07., 19 – 20.30 Uhr: Män­ner­sa­che – Chor­kon­zert / öffent­li­che Probe

12.07., 11.30 – 22 Uhr: Digi­tal Day 2.0 / Smart City Bamberg

14.07., 11 – 16 Uhr: „Ver­öf­fent­li­chung an der Pro­me­na­de“ (Teil 2)

16.07., 8 – 9 Uhr & 18 – 19 Uhr: Yoga­n­za – Yoga ist Bamberg“

17.07., 11 – 16 Uhr: „Ver­öf­fent­li­chung an der Pro­me­na­de“ (Teil 3)

18.07., 15 – 18 Uhr: MEET­ein­an­der der VHS Bam­berg & des Inter­na­tio­na­len Bun­des (Teil 2)

18.07., 18.15 – 19.45 Uhr: Smart City Forum

19.07., 11 – 23 Uhr: Bam­berg zaubert

20.07., 18 – 22 Uhr: Bam­ber­ger Bands & Festivals

20.07., 18 – 22 Uhr: „Abi und dann?“ Info­tisch der Uni­ver­si­tät Bamberg

21.07., 11 – 23 Uhr: Bam­berg zaubert

23.07., 8 – 9 Uhr & 18 – 19 Uhr: Yoga­n­za – Yoga ist Bamberg“

24.07., 15 – 19 Uhr: „Braucht Demo­kra­tie Religion?“

26.07., 19 – 22 Uhr: PROSApromenadenPROSA

27.07., 17 – 19 Uhr: „Man muss das Leben tan­zen“ – M Dance Company

30.07., 08 – 09. Uhr & 18 – 19 Uhr: Yoga­n­za – Yoga ist Bamberg“

31.07. & 01.08., jeweils 19 – 20.30 Uhr: TIG – Thea­ter im Gärt­ner­vier­tel „Traum­kraut“

02.08., 14 – 17 Uhr: Bücher- und Medi­en­floh­markt der Stadt­bü­che­rei Bamberg

03.08., 15 – 17 Uhr: Mit Stu­die­ren­den der Uni­versti­tät Bam­berg auf den Spu­ren der Künst­li­chen Intel­li­genz in Bamberg

03.08., 18 – 22 Uhr: NOR­DY – U16 Party

04.08. & 05.08., jeweils 16 – 16.30 Uhr: Cond­ance – „Die Sache mit den Dingen“

06.08., 8 – 9 Uhr & 18 – 19 Uhr: Yoga­n­za – Yoga ist Bamberg“

13.08., 8 – 9 Uhr & 18 – 19 Uhr: Yoga­n­za – Yoga ist Bamberg“

14.08. bis 18.08.: Klein­braue­rei­mes­se „Bier­pro­me­na­de“