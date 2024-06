Am Sams­tag, 29.06.2024 ver­an­stal­tet der Schach­klub Kulm­bach für alle Schach­be­gei­ster­ten der Stadt und des Land­krei­ses Kulm­bach eine Schnell­schach­mei­ster­schaft. Beginn ist um 9:30 Uhr (bis spä­te­stens 17:00 Uhr) im Hei­ner-Steng­lein-Senio­ren- und Pfle­ge­heim, Am Rasen 1 in Kulm­bach.

Die Teil­nah­me ist kosten­los. Anmel­dung wird erbe­ten unter schnellschach-​kulmbach@​gmx.​de bis spä­te­stens zum 28.06.2024. Es gibt u. a. Sie­ger­po­ka­le für den Stadt- und Land­kreis­mei­ster, den besten Nicht-Ver­eins­spie­ler, die beste weib­li­che Teil­neh­me­rin, Senio­ren­sie­ger und das beste Kind.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind der Home­page des Schach­klubs Kulm­bach zu ent­neh­men: https://​www​.sk​-kulm​bach​.de

Der Schach­klub Kulm­bach lädt ein zur Kulm­ba­cher Schnell­schach Stadt- und Landkreismeisterschaft

Ter­min: Sams­tag, 29. Juni 2024

Anwe­sen­heits­pflicht zur Regi­strie­rung vor Ort: 9.30 Uhr (Beginn: 10:00 Uhr)

Ort: Hei­ner-Steng­lein-Senio­ren-und Pfle­ge­heim, Am Rasen 1, 95326 Kulmbach

Geträn­ke­ver­kauf vor Ort

Modus: Sie­ben Run­den Schnell­schach (20 + 0 Minu­ten pro Spie­ler und Par­tie), Schwei­zer System (Mit­tags­pau­se ca. 13:00 – 14:00, Ende: ca. 17:00 Uhr)

Anmel­dung: Per Mail unter Schnellschach-​Kulmbach@​gmx.​de oder per­sön­lich frei­tags ab 19:00 Uhr im Schach­klub Kulm­bach unter Anga­be von Name, Geburts­tag, Wohn­ort und ggf. Mit­glied­schaft in einem Schachklub

Anmel­de­schluss Frei­tag, 28. Juni 2024! Begren­zung auf 40 Teil­neh­mer (Rei­hen­fol­ge der Anmel­dung zählt!)

Tur­nier­lei­tung: SK Kulmbach

Teil­nah­me-Bedin­gun­gen: Tur­nier ist offen für alle Schach­be­gei­ster­ten, die ihren Wohn­sitz in der Stadt oder dem Land­kreis Kulm­bach haben, sowie alle Spie­ler eines Ver­eins des Land­krei­ses Kulmbach

Prei­se:

Poka­le (Mehr­fach­po­ka­le mög­lich) für

den Gesamt­sie­ger des Turnieres

den Kulm­ba­cher Stadt­mei­ster (Wohn­ort Kulm­bach oder Mit­glied des SK Kulmbach)

die beste weib­li­che Teilnehmerin

den besten Seni­or (Jahr­gang 1964 und älter)

den Nesto­ren-Mei­ster (Jahr­gang 1949 und älter)

den besten Nicht-Vereinsspieler

den besten Jugend­li­chen (Jahr­gang 2006 und jünger)

das beste Kind (Jahr­gang 2012 und jünger)

dazu Urkun­den