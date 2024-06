Wegen des Umzugs in das neue Dienst­ge­bäu­de in der Luit­pold­stra­ße ist das Kli­ma- und Umwelt­amt der Stadt Bam­berg vom 19. bis ein­schließ­lich 28. Juni 2024 nicht erreich­bar. Neben der Amts­lei­tung des Kli­ma- und Umwelt­am­tes betrifft dies alle Sach­ge­bie­te und alle Auf­ga­ben­be­rei­che. Dar­un­ter Nach­hal­tig­keit, Kli­ma­schutz, Boden­schutz, Immis­si­ons­schutz, Abfall­wirt­schaft-/Be­ra­tung, Natur­schutz und Land­schafts­pfle­ge, Abfall‑, Immis­si­ons- Was­ser- und Natur­schutz­recht sowie das Mit­Mach­Kli­ma. Ab Mon­tag, 1. Juli 2024, ist das Kli­ma- und Umwelt­amt dann in der Luit­pold­stra­ße 51, 96052 Bam­berg zu fin­den. Tele­fon­num­mern und Mail­adres­sen ändern sich nicht.