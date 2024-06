„The most beau­tiful of our days“

Reg­gio Emi­lia ist eine ita­lie­ni­sche Stadt in der Regi­on Emi­lia-Roma­gna mit den „schön­sten Krip­pen und Kin­der­gär­ten der Welt“. Doch wo hat die welt­weit beach­te­te Päd­ago­gik ihren Ursprung? Was hat sie mit dem Wider­stand von Frau­en gegen den ita­lie­ni­schen Faschis­mus und die deut­sche Besat­zung in Ita­li­en zu tun?

Ant­wor­ten auf die­se Fra­gen bie­tet ein Pro­jekt mit Pod­cast, den wir in einer Ver­an­stal­tung vor­stel­len möch­ten. Wir berich­ten über die Ent­ste­hung und über das akti­ve Enga­ge­ment von Frau­en für demo­kra­ti­sche und inte­gra­ti­ve Wer­te, das auch nach 80 Jah­ren nichts von sei­ner Bedeu­tung ver­lo­ren hat.