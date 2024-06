Rund 220 Kur­se sor­gen für erleb­nis­rei­che Frei­zeit in den Som­mer­fe­ri­en und erst­mals auch in den Herbst­fe­ri­en. Am 24. Juni ist Buchungs­start. Wie wäre es mit einem Erste-Hil­fe-Kurs für Kin­der, Action­pain­ting, einem Höh­len­wan­der­tag in Mug­gen­dorf, einem Segel­flug über Bam­berg, einem Skate­board-Kurs für Anfän­ger oder einem Foto­spa­zier­gang in Bam­berg? Das und noch vie­les mehr bie­tet das Feri­en­pro­gramm der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit des Stadt­ju­gend­amts Bam­berg mit sei­nen zahl­rei­chen krea­ti­ven, aben­teu­er­li­chen und span­nen­den Kur­sen, Work­shops, und Aktio­nen für Kin­der und Jugend­li­che von vier bis 17 Jah­ren. Hoch im Kurs ste­hen bewähr­te Ange­bo­te wie bei­spiels­wei­se die Fahr­rad­kur­se, Bould­ern oder ver­schie­den­ste Out­door und Tech­nik­an­ge­bo­te. Dazu kom­men aber auch span­nen­de neue Aktio­nen wie ein Hand­let­te­ring-Work­shop, das Dre­hen eines Kurz­films, ein Graf­fi­ti Work­shop, Quad­ball, das Pro­gram­mie­ren eines Mikro­con­trol­lers oder ein „Slow Sel­fie“ Foto­kurs. Sie sor­gen für kurz­wei­li­ge Stun­den, Tage und Wochen in den Som­mer- und Herbst­fe­ri­en. Buchun­gen für die Kur­se im Feri­en­pro­gramm sind ab Mon­tag, 24. Juni 2024, um 6 Uhr mög­lich. Dann sind knapp 200 Kur­se in den Som­mer­fe­ri­en, und 20 Kur­se in den Herbst­fe­ri­en von ins­ge­samt 54 ver­schie­de­nen Anbie­tern auf www​.fepro​net​.de/​b​a​m​b​erg frei­ge­schal­tet. Wer sich einen Über­blick über die Ange­bo­te ver­schaf­fen will: das gedruck­te Feri­en­pro­gramm­heft liegt u.a. im Rat­haus am ZOB aus und steht unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​f​e​r​i​e​n​p​r​o​g​r​amm zum Down­load bereit. Ver­ein­zelt kom­men wei­te­re Kur­se hin­zu, die nicht mehr ins gedruck­te Pro­gramm mit auf­ge­nom­men wer­den konn­ten, aber den­noch online gebucht wer­den kön­nen. Das Feri­en­pro­gramm der Stadt Bam­berg rich­tet sich auch an Kin­der und Jugend­li­che mit Han­di­cap. Die Abklä­rung der Unter­stüt­zung erfolgt über die Akti­on „Bam­berg inklu­siv“ der Lebens­hil­fe Bam­berg. Ansprech­part­ne­rin ist Mela­nie Bernt (melanie.​bernt@​lebenshilfe-​bamberg.​de).

Pla­kat Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm Stadt Bamberg