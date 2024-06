Umden­ken ist ange­sagt: Ab sofort steht den ange­hen­den Kfz-Mecha­tro­ni­ke­rin­nen und Kfz-Mecha­tro­ni­kern im Bil­dungs­zen­trum (BZ) Bam­berg der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken mit einem hoch­mo­der­nen BMW 520d Tou­ring auch ein Rechts­len­ker als Schu­lungs­fahr­zeug zur Ver­fü­gung. „Die Tech­nik ist im Grund­satz natür­lich die Glei­che. Den­noch ist es schon eine Umge­wöh­nung, wenn beim Blick unter die Motor­hau­be das Lenk­rad und damit die Tech­nik auf der fal­schen Sei­te ist“, sagt Mat­thi­as Mot­schen­ba­cher, Kfz-Aus­bil­dungs­mei­ster im Bil­dungs­zen­trum Bam­berg. Wich­ti­ger sind ihm und dem Fach­be­reichs­lei­ter Kfz-Tech­nik an der HWK für Ober­fran­ken, Wolf­gang Wich, aller­dings die hoch­mo­der­nen Aus­stat­tungs­merk­ma­le, die das neue Schu­lungs­fahr­zeug für die Aus­zu­bil­den­den und die Mei­ster­schul­teil­neh­men­den in Bam­berg bereit­hält. Der BMW 520d Tou­ring ist bereits das zwei­te Fahr­zeug, das das Bil­dungs­zen­trum Bam­berg der HWK für Ober­fran­ken bin­nen Jah­res­frist von der BMW AG und dem Auto­haus-Part­ner vor Ort, der Auto­haus Sper­ber GmbH & Co​.KG, erhält. „Wir erse­hen die Part­ner­schaft mit der Hand­werks­kam­mer und dem Bil­dungs­zen­trum Bam­berg als wirk­lich sehr frucht­ba­re Zusam­men­ar­beit“, erklärt Joa­chim Sper­ber, Geschäfts­füh­rer des gleich­na­mi­gen Auto­hau­ses aus Bamberg.

„Die Tech­nik in den Autos ent­wickelt sich rasant schnell, gera­de auch bei unse­ren Fahr­zeu­gen und in der gesam­ten Ober­klas­se. Ent­spre­chend ist es wich­tig, dass sowohl die ange­hen­den Gesel­lin­nen und Gesel­len als auch die künf­ti­gen Kfz-Tech­ni­ker­mei­ste­rin­nen und – mei­ster sehr gut qua­li­fi­ziert sind.“ An dem Neu­zu­gang, dem BMW 520d Tou­ring, der für den eng­li­schen bezie­hungs­wei­se iri­schen Markt gebaut wur­de, kann der hand­werk­li­che Nach­wuchs sich vor allem mit der auf­wän­di­gen Abgas­nach­be­hand­lung und einem aus­ge­klü­gel­ten Motor­ma­nage­ment ver­traut machen, dazu kommt eine Viel­zahl an Fahr­as­si­stenz­sy­ste­men und eine kom­ple­xe Daten­bus-Ver­net­zung. „Wir haben mit die­sem BMW das rich­ti­ge Fahr­zeug, um die Lehr­lin­ge aus dem Raum Bam­berg bei den Kur­sen der Über­be­trieb­li­chen Lehr­lings­un­ter­wei­sung (ÜLU) inten­siv in der neue­sten Tech­nik zu schu­len“, freut sich daher Kfz-Fach­be­reichs­lei­ter der HWK, Wolf­gang Wich. Er ist unter ande­rem für die Aus­stat­tung der Schu­lungs­werk­stät­ten an allen Stand­or­ten der HWK für Ober­fran­ken zustän­dig. „Wir haben dabei in der BMW AG und mit den loka­len Auto­häu­sern vor Ort ganz star­ke und ver­läss­li­che Partner.

Denn“, erläu­tert der Haupt­ge­schäfts­füh­rer der HWK für Ober­fran­ken, Rein­hard Bau­er, der das Fahr­zeug ent­ge­gen­nahm, „wir haben in den ver­gan­ge­nen Wochen wei­te­re Schu­lungs­fahr­zeu­ge auch für unse­re Bil­dungs­zen­tren in Hof und Coburg erhal­ten. Das hilft uns natür­lich enorm, mit dem Fach­be­reich tech­no­lo­gisch am Puls der Zeit zu blei­ben.“ Ent­spre­chend inten­siv fiel der Dank des Haupt­ge­schäfts­füh­rers aus, den er Auto­haus-Geschäfts­füh­rer Joa­chim Sper­ber und Hol­ger Fey vom Kun­den­sup­port BMW AG im Namen der HWK und der Aus­zu­bil­den­den aus­drück­te. „Dank Ihrer Unter­stüt­zung kann die Aus­bil­dung im Kfz-Bereich in unse­ren Bil­dungs­zen­tren per­ma­nent auf hohem Niveau statt­fin­den. Der BMW 520d Tou­ring wird künf­tig im Bil­dungs­zen­trum Bam­berg der Hand­werks­kam­mer in der ÜLU, in Mei­ster­schul­kur­sen und für spe­zi­el­le Wei­ter­bil­dungs­maß­nah­men eingesetzt.