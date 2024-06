Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der Uni Bay­reuth gehö­ren zu den begehr­te­sten Alum­ni der Repu­blik: Fast 500 Per­so­na­le­rin­nen und Per­so­na­ler haben dies bei einer aktu­el­len Umfra­ge der Wirt­schafts­Wo­che ange­ge­ben. Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth lan­de­te in den Berei­chen Natur­wis­sen­schaf­ten, Jura und Volks­wirt­schafts­leh­re jeweils unter den Top 10. Für die Wirt­schafts­Wo­che hat die Employer-Bran­ding-Bera­tung Uni­ver­sum 483 Per­so­na­le­rin­nen und Per­so­na­ler deut­scher Fir­men dazu befragt, von wel­chen Uni­ver­si­tä­ten und Fach­hoch­schu­len sie beson­ders ger­ne Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten ein­stel­len. In drei der neun geli­ste­ten Fach­be­rei­che erreich­te die Uni­ver­si­tät Bay­reuth die Top 10. Den zehn­ten Platz beleg­te die Uni Bay­reuth im Bereich Natur­wis­sen­schaf­ten: 12,9 % der Befrag­ten nann­ten die Hoch­schu­le in die­sem Fach­ge­biet. Im Fach Volks­wirt­schafts­leh­re nann­ten 13,4 % der Per­so­na­le­rin­nen und Per­so­na­ler die Uni Bay­reuth, die damit auf Platz 7 lan­de­te. Den sech­sten Platz erreich­te die Uni­ver­si­tät Bay­reuth im Fach Jura mit 13,8 % der Nen­nun­gen. Die Befrag­ten gaben auch an, auf wel­che Eigen­schaf­ten sie bei Bewer­be­rin­nen und Bewer­bern Wert legen, unter ande­rem gehö­ren dazu Per­sön­lich­keit oder ehren­amt­li­che Akti­vi­tä­ten, Team­fä­hig­keit oder Krea­ti­vi­tät. Wie in den Vor­jah­ren auch war die Per­sön­lich­keit das wich­tig­ste Kri­te­ri­um. Flie­ßen­des Eng­lisch, sozia­les Enga­ge­ment, ein MBA und die Beherr­schung einer wei­te­ren Fremd­spra­che gewin­nen jedoch zuneh­mend an Bedeu­tung. Die mei­sten der Per­so­na­le­rin­nen und Per­so­na­ler arbei­te­ten im Gesund­heits­we­sen und Han­del, in Ban­ken und dem Bau­ge­wer­be. Dabei war der Groß­teil von ihnen in Unter­neh­men mit 100 bis 500 Mit­ar­bei­ten­den tätig. Mehr Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.wiwo​.de/​m​y​/​e​r​f​o​l​g​/​h​o​c​h​s​c​h​u​l​e​/​h​o​c​h​s​c​h​u​l​r​a​n​k​i​n​g​-​2​0​2​4​-​d​a​s​-​s​i​n​d​-​d​i​e​-​b​e​s​t​e​n​-​u​n​i​s​-​f​u​e​r​-​i​h​r​e​-​k​a​r​r​i​e​r​e​/​2​9​8​4​5​5​4​8​.​h​tml.