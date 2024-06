Vom 08. bis 16. Juni 2024 fin­det deutsch­land­weit die „Akti­ons­wo­che Alko­hol“ der Deut­schen Haupt­stel­le für Sucht­fra­gen (DHS) statt. Betei­li­gen konn­ten sich ver­schie­den­ste Orga­ni­sa­tio­nen mit eigens durch­ge­führ­ten Aktio­nen und Ver­an­stal­tun­gen. Auch das Sach­ge­biet Gesund­heit des Land­rats­am­tes Lich­ten­fels enga­gier­te sich und bot am 13.06.2024 einen Infor­ma­ti­ons­stand zum The­ma Abhän­gig­keit im Rah­men des Wein­fe­stes in Lich­ten­fels an. Zwei Sozi­al­päd­ago­gin­nen klär­ten vor Ort zu Wir­kungs­wei­sen und Risi­ken von Alko­hol und ande­ren Sucht­mit­teln auf und ver­deut­lich­ten den oft schlei­chen­den Ver­lauf einer Sucht­er­kran­kung. Alko­hol ist ein Zell- und Ner­ven­gift, das anregt, betäubt und ent­hemmt. Je nach Men­ge unter­schei­den sich die Wir­kungs­wei­sen. Über Magen und Dünn­darm gelangt der Alko­hol in die Blut­bahn und erreicht inner­halb weni­ger Minu­ten das Gehirn, die Schalt­zen­tra­le unse­res Kör­pers. Die DHS bestä­tigt, dass Alko­hol nicht nur abhän­gig machen kann, son­dern ins­ge­samt gesund­heits­schäd­lich ist. Bereits der Kon­sum von gerin­gen Men­gen über län­ge­re Zeit begün­stigt die Ent­ste­hung von über 200 Erkran­kun­gen. Dass klei­ne Men­gen Alko­hol gesund­heits­för­dern­de Wir­kun­gen haben, ist wider­legt und laut DHS auf metho­di­sche Män­gel bei frü­he­ren Stu­di­en zurück­zu­füh­ren. Wer etwas für sei­ne Gesund­heit tun möch­te, ach­tet daher auf einen ver­ant­wor­tungs­be­wuss­ten Umgang. Dabei gilt der Grund­satz: Weni­ger ist mehr! Jähr­lich ster­ben 74.000 Men­schen in Deutsch­land an den Fol­gen von Alko­hol­kon­sum. Rund 1,6 Mil­lio­nen Erwach­se­ne zwi­schen 18 und 64 Jah­ren waren im Jahr 2018 in Deutsch­land alko­hol­ab­hän­gig; wei­te­re 1,4 Mil­lio­nen tran­ken regel­mä­ßig so viel, dass man von Miss­brauch spricht. Die Ent­wick­lung von Genuss­trin­ken über Miss­brauch bis hin zur Abhän­gig­keit ist schlei­chend und pas­siert oft unbe­merkt. Doch nicht jeder erkennt die Pro­ble­ma­tik. Häu­fig sind es nahe Ange­hö­ri­ge, die eine Wesens­ver­än­de­rung beob­ach­ten und sich zuneh­mend Sor­gen machen. Schwie­rig wird es, wenn der Betrof­fe­ne kei­ne Ein­sicht zeigt und die Mög­lich­keit einer Sucht­er­kran­kung von sich weist. Teil­wei­se braucht es erst nega­ti­ve Kon­se­quen­zen, wie dro­hen­der Arbeits­platz­ver­lust oder Tren­nung, um den Ver­än­de­rungs­wil­len zu wecken. Seit 1968 ist Alko­hol­ab­hän­gig­keit als Krank­heit aner­kannt. Hil­fe bekommt jeder Betrof­fe­ne bei Sucht­be­ra­tungs­stel­len vor Ort oder dem Gesund­heits­amt. Unter https://​www​.dhs​.de/​s​e​r​v​i​c​e​/​s​u​c​h​t​h​i​l​f​e​v​e​r​z​e​i​c​h​nis fin­den Rat­su­chen­de Anlauf­stel­len in ihrer Umge­bung. Behand­lung und Reha­bi­li­ta­ti­on wer­den von den gesetz­li­chen Kran­ken­kas­sen bzw. der Ren­ten­ver­si­che­rung über­nom­men. Die Sozi­al­päd­ago­gin­nen des Sach­ge­biets Gesund­heit neh­men die­ses The­ma sehr ernst. „Wir wol­len den Spaß an die­ser Ver­an­stal­tung nicht neh­men; die Besu­che­rin­nen und Besu­cher sol­len sich amü­sie­ren und das Fest genie­ßen.“, macht Frau Haren­berg deut­lich. „Den­noch soll­te jedem bewusst sein, dass Alko­hol gewis­se Risi­ken birgt. Gefähr­lich wird es nicht erst, wenn die Abhän­gig­keit bereits ent­stan­den ist.“ Frau Mül­ler ergänzt ihre Kol­le­gin: „Jeder Mensch soll­te sich und sei­nen Kon­sum aller poten­zi­ell sucht­aus­lö­sen­den Mit­tel oder Ver­hal­tens­wei­sen regel­mä­ßig reflek­tie­ren. Wir möch­ten mit unse­rem Infor­ma­ti­ons­stand das dafür not­wen­di­ge Wis­sen lie­fern.“ Mit der Akti­on sol­len die Unter­schie­de zwi­schen Genuss, Miss­brauch und Abhän­gig­keit deut­lich wer­den. Um den eige­nen Kon­sum ein­schät­zen zu kön­nen, bedarf es Auf­klä­rung und Bewusst­sein. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen des Sach­ge­biets Gesund­heit füh­ren regel­mä­ßig an Schu­len im Land­kreis Klas­sen­work­shops zum The­ma Sucht und Abhän­gig­keit durch. Hier beginnt Prä­ven­ti­ons­ar­beit. So fin­det auch im Juli die­sen Jah­res wie­der die Aus­stel­lungs­ak­ti­on „Spaß ohne Punkt und Koma“ des ZPG Bay­ern an der Real­schu­le Bad Staf­fel­stein statt. Jugend­li­che ler­nen an acht Sta­tio­nen alles Wis­sens­wer­te über Alko­hol, um für sich selbst gute Ent­schei­dun­gen tref­fen zu können.