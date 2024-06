Als Bei­trag zum Stadt­ra­deln 2024 ver­an­stal­tet das Pro­jekt Frei​la​.info von Forch­heim for Future e.V. am 22.06. ein Pro­be­fah­ren. Auf einer Test­strecke an der Wall­stra­ße / Ecke Haupt­stra­ße in Forch­heim von 14–18 Uhr kön­nen die kosten­los aus­leih­ba­ren Lasten­rä­der aus­pro­biert wer­den. Ob zwei­räd­rig mit oder ohne Elek­tro­ver­stär­kung, oder drei­räd­rig mit Unter­stüt­zung kön­nen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die ange­bo­te­nen Model­le testen. An einem Infor­ma­ti­ons­stand kann man alles über Regi­strie­rung, Buchung und Aus­leih­sta­tio­nen erfah­ren. Bei Dau­er­re­gen wird die Ver­an­stal­tung verschoben.