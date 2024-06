Am 10. Juni tra­fen sich zum ersten „Walk & Talk“ rund 40 Men­schen für einen unge­wöhn­li­chen Aus­tausch bei einem klei­nen Spa­zier­gang durch den Hain. Die orga­ni­sier­ten Spa­zier­gän­ge bie­ten eine zwang­lo­se Mög­lich­keit, neue Kon­tak­te zu knüpfen.

Eben­falls neu in der Stadt oder momen­tan wenig Kon­tak­te? Inter­es­se an Gesprä­chen, die über Small­talk hin­aus­ge­hen? Lust, neue Leu­te ken­nen­zu­ler­nen? Für genau die­se Fäl­le gibt es in Bam­berg das neue Ange­bot: den „Walk & Talk“-Treff. Das näch­ste Tref­fen fin­det bereits am Mon­tag, 17. Juni, von 18.30 bis 20 Uhr statt.

Wei­te­re Ter­mi­ne fol­gen am 1. Juli und 8. Juli. Nach die­sen ersten beglei­te­ten Ter­mi­nen haben die Teil­neh­men­den die Mög­lich­keit, den „Walk & Talk“-Treff selbst­stän­dig weiterzuführen.

Bei die­sen Tref­fen gehen die Teil­neh­men­den gemein­sam für cir­ca ein­ein­halb Stun­den gemüt­lich im Bam­ber­ger Hain spa­zie­ren und tau­schen sich dabei aus. Orga­ni­siert wer­den die Tref­fen von Stadt und Land­kreis Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit dem Selbst­hil­fe­bü­ro der AWO Bam­berg. Neu hin­zu­ge­kom­men als Koope­ra­ti­ons­part­ner ist Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Wür­gau-Frän­ki­sche Schweiz.

Um vor­he­ri­ge Anmel­dung unter inklusion@​stadt.​bamberg.​de wird gebe­ten. Die Anmel­dung soll­te (mit Aus­nah­me des aktu­el­len Ter­mins am 17. Juni) bis jeweils eine Woche vor dem betref­fen­den „Walk & Talk“-Termin erfol­gen. In der Anmel­de­be­stä­ti­gung fin­den sich genaue­re Infor­ma­tio­nen zum Treff­punkt. Die Teil­nah­me an einem oder meh­re­ren Tref­fen ist unver­bind­lich und den Teil­neh­men­den ent­ste­hen dabei kei­ne Kosten.

Die Orga­ni­sa­to­rin­nen und Orga­ni­sa­to­ren bedan­ken sich bei der SeKo Bay­ern e.V. für die zur Beglei­tung der Tref­fen bereit­ge­stell­ten Materialien.