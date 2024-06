Der Vor­mit­tag des 13. Juni sah für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler in der Klas­se von Frau Hluchy an der Grund­schu­le Hau­sen mal ganz anders aus. An die­sem Mor­gen ging es gemein­sam mit der Päd­ago­gin Katha­ri­na Win­ter in den Wald. Im Rah­men des Pro­jek­tes „Wir und der Wald“ konn­ten alle gemein­sam vor Ort ler­nen, wie wich­tig der Wald für uns ist und wie man ihn schüt­zen kann. Im Anschluss prä­sen­tier­ten die Schü­ler stolz ihre Ergeb­nis­se den bei­den Besu­chern der VR Bank Bam­berg-Forch­heim. Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim setzt sich gezielt für den Kli­ma­schutz vor Ort ein und unter­stützt bei der Umset­zung des Pro­jek­tes „Wir und der Wald“ hier in der Regi­on. In Zusam­men­ar­beit mit 19 Schu­len in ganz Ober­fran­ken kön­nen ins­ge­samt 1.206 Schü­le­rin­nen und Schü­ler kosten­frei an dem Pro­jekt teil­neh­men. Gestar­tet ist das Pro­jekt bereits Ende 2023 und war an allen 14 Schu­len, die bis­her teil­ge­nom­men haben, ein vol­ler Erfolg. Auch in der Grund­schu­le Hau­sen stieß der lehr­rei­che Vor­mit­tag im Wald auf gro­ße Begei­ste­rung. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler von Frau Hluchy hiel­ten das Gelern­te auf einem Pla­kat fest und prä­sen­tier­ten es Stolz den bei­den Besu­chern der VR Bank Bam­berg-Forch­heim. Gemein­sam erklär­ten die Kin­der, was sie inhalt­lich mit­ge­nom­men haben und was ihnen am besten gefal­len hat. Die näch­sten Wochen wer­den noch wei­ter Schu­len in der Regi­on das Pro­jekt unter der Lei­tung der Schutz­ge­mein­schaft Deut­scher Wald (SDW) umset­zen – und so einen Bei­trag zum Schutz unse­rer Wäl­der vor Ort leisten.