Zu einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung über die Beweg­grün­de jun­ger Men­schen, sich in Ver­ei­nen zu enga­gie­ren, laden der Kreis­ju­gend­ring Kulm­bach, die Land­kreis­ju­gend­ar­beit und das Koor­di­nie­rungs­zen­trum Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment gemein­sam ein. Auf Ver­mitt­lung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth (For­schungs­mis­si­on Zukunft Jugend) ist mit Pro­fes­sor Dr. Andre­as Klär­ner vom Thü­nen-Insti­tut aus Braun­schweig ein nam­haf­ter Wis­sen­schaft­ler zu Gast. Er infor­miert aus erster Hand zur JIVE-Stu­die – einer deutsch­land­weit reprä­sen­ta­ti­ven Unter­su­chung mit Fokus auf dem ehren­amt­li­chen Enga­ge­ment jun­ger Men­schen in länd­li­chen Räu­men. Ver­eins­ver­ant­wort­li­che und alle, die am The­ma inter­es­siert sind, sind herz­lich ein­ge­la­den am Mon­tag, 24. Juni 2024 ab 19.00 Uhr (bis ca. 21.30 Uhr) ins Land­ju­gend­heim nach Unter­zau­bach. Dort erhal­ten sie Infor­ma­tio­nen zu den gewon­ne­nen Erkennt­nis­sen im Rah­men der Stu­die aus erster Hand. Im For­schungs­pro­jekt JIVE (Jung, im Ver­ein und enga­giert) hat das Thü­nen-Insti­tut Enga­ge­ment­ver­hal­ten und Enga­ge­ment­ein­stel­lun­gen jun­ger Leu­te unter­sucht. Die Stu­di­en­ergeb­nis­se kön­nen Ver­eins­ver­ant­wort­li­che dabei unter­stüt­zen, das Enga­ge­ment jun­ger Men­schen im Ver­ein zu stär­ken und sich als Ver­ein auch in punk­to Nach­wuchs­ge­win­nung für die Zukunft gut auf­zu­stel­len. In der Ver­an­stal­tung wer­den die Ergeb­nis­se des For­schungs­pro­jekts vor­ge­stellt und zusam­men mit den Teil­neh­men­den dis­ku­tiert. Eine Vor­anmel­dung ist erfor­der­lich beim Koor­di­nie­rungs­zen­trum Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment (KoBE) am Land­rats­amt Kulm­bach unter Tel. 09221/707–150 oder jeder­zeit online unter www​.enga​giert​-in​-kulm​bach​.de/​t​e​r​m​ine. Die Teil­nah­me ist kostenfrei.

