Im Rah­men der lau­fen­den Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren arbei­ten die Sanie­rungs­exper­ten und die Geschäfts­füh­rung gemein­sam an unter­schied­li­chen Mög­lich­kei­ten, pass­ge­naue Lösungs­mo­del­le für die Zukunft der REGIO­MED-Ein­rich­tun­gen zu ent­wickeln. Die dar­aus resul­tie­ren­den Über­le­gun­gen für die Gesell­schaf­ten – unter Berück­sich­ti­gung der bereits erar­bei­ten­den Zukunfts­kon­zep­te – sol­len mit den mög­li­chen Inve­sto­ren in Kür­ze im Nach­gang zu den per­sön­li­chen Ver­hand­lun­gen über ent­spre­chen­de Ver­trags­ent­wür­fe ver­schrift­licht wer­den. Den gemein­sa­men Kon­sens für die nach­hal­ti­ge Zukunft gilt es dann in einem spä­te­ren Schritt in Form eines Insol­venz­plans auf­zu­be­rei­ten und dem Gericht sowie der Gläu­bi­ger­ver­samm­lung zur Abstim­mung und Geneh­mi­gung vor­zu­le­gen. Aktu­ell befin­den wir uns gut im Zeit­plan und rech­nen damit, die ersten Ver­hand­lun­gen mit mög­li­chen Inve­sto­ren schon in Kür­ze erfolg­reich abschlie­ßen zu kön­nen. So pla­nen wir, bereits in den kom­men­den zwei Wochen in ersten Ein­rich­tun­gen in Mit­ar­bei­ter­ver­samm­lun­gen genaue­res über die Zukunft in der ent­spre­chen­den Trä­ger­kon­stel­la­ti­on ver­kün­den zu dür­fen. Anschlie­ßend wer­den wir Schritt für Schritt die Mit­tei­lun­gen in den ande­ren Ein­rich­tun­gen nach­zie­hen. Wich­tig ist dabei: Die Rei­hen­fol­ge der ver­kün­de­ten Inve­sto­ren-Eini­gun­gen hat kei­ner­lei Ein­fluss auf die Zukunft einer jewei­li­gen Ein­rich­tung, sie steht in kei­nem inhalt­li­chen Zusam­men­hang mit den Zukunfts­kon­zep­ten oder den Ver­hand­lungs­er­geb­nis­sen und geht mit kei­ner Bewer­tung der ein­zel­nen Model­le einher.“