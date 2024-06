Die drei För­der­ver­ei­ne für die Frei­bä­der in Grä­fen­berg, Egloff­stein und Streit­berg haben eine Unter­schrif­ten­samm­lung für die Sanie­rung der drei Bäder gestar­tet. In den ersten 24 Stun­den der Unter­schrif­ten­samm­lung sind bereits über 600 Unter­schrif­ten zusam­men­ge­kom­men. Nach dem ersten Wochen­en­de waren es schon etwa 1.000 Unterschriften.

„Die Unter­schrif­ten­samm­lung ging sofort viral und dabei haben wir noch gar nicht aktiv mit dem Sam­meln der Unter­schrif­ten begon­nen. Das zeigt, wie wich­tig die Bäder für die gan­ze Regi­on sind,“ sagt Clau­dia Hohe vom För­der­ver­ein Fami­li­en­schwimm­bad Streitberg.

Mit der Unter­schrif­ten­samm­lung wol­len die drei För­der­ver­ei­ne Rücken­wind für die Sanie­rung der drei Bäder schaf­fen. Die­se ist grund­sätz­lich beschlos­sen und hohe staat­li­che Zuschüs­se sind seit Jah­ren fest zuge­sagt. Für die För­der­gel­der ist ein Bau­be­ginn noch in die­sem Jahr not­wen­dig und dazu wer­den geneh­mig­te Haus­hal­te der drei Kom­mu­nen benö­tigt. „Es muss jetzt end­lich los­ge­hen mit dem Bau und dazu müs­sen alle Betei­lig­ten an einem Strang zie­hen!“ for­dert Yves Kull-Porisch für den För­der­ver­ein Frei­bad Egloffstein.

Die drei För­der­ver­ei­ne for­dern eine mög­lichst zügi­ge Geneh­mi­gung der Haus­hal­te, um den bal­di­gen Bau­be­ginn zu ermög­li­chen. „Es ist schwer nach­voll­zieh­bar, dass einer­seits von staat­li­cher Sei­te hohe Zuschüs­se zuge­sagt wer­den, und ande­rer­seits von der staat­li­chen Kom­mu­nal­auf­sicht ver­hin­dert wird, dass die­se auch in Anspruch genom­men wer­den kön­nen,“ so Mat­thi­as Strie­bich, Vor­sit­zen­der des För­der­ver­eins Frei­bad Grä­fen­berg. Von den Bür­ger­mei­stern der drei Kom­mu­nen und den jewei­li­gen Stadt- und Gemein­de­rä­ten for­dern die För­der­ver­ei­ne, dass sie sich inten­siv für die Sanie­rung der drei Frei­bä­der ein­set­zen. Dem wol­len sie mit der Unter­schrif­ten­samm­lung Nach­druck ver­lei­hen. Die Samm­lung der Unter­schrif­ten erfolgt sowohl auf Papier an ver­schie­de­nen Sam­mel­stel­len in den jewei­li­gen Kom­mu­nen als auch online unter www​.open​pe​ti​ti​on​.de/​3​b​a​e​der.