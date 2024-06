Auf­grund von sicher­heits­tech­ni­schen Vor­ga­ben und Prüf­zwecken wird am Don­ners­tag, 20. Juni, um 15 Uhr, der Strom im Neuen Rat­haus, Luit­pold­platz 13, für zir­ka 30 Minu­ten abge­schal­tet. Zum einen kön­nen in die­ser Zeit die Auf­zü­ge im Neu­en Rat­haus nicht genutzt wer­den und die Mitarbeiter/​innen nicht auf ihre Com­pu­ter zurück­grei­fen, sodass sie also nicht per E‑Mail oder Fax zu errei­chen sind. Zum ande­ren wird die Tele­fon­an­la­ge der Stadt­ver­wal­tung bereits ab 14.30 Uhr her­un­ter­ge­fah­ren, sodass alle Mitarbeiter/​innen – auch die in den ande­ren Ver­wal­tungs­ge­bäu­den, wie Rat­haus II und Wil­helm-Pitz-Stra­ße – für rund ein­ein­halb Stun­den tele­fo­nisch nicht erreich­bar sein werden.