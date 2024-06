Da die Stadt­rä­te vom Bam­ber­ger Bür­ger­block Andre­as Trif­fo, Hans­jür­gen Eich­fel­der und Nor­bert Tscher­ner aus der Pres­se erfah­ren muss­ten, dass die Bam­ber­ger Ser­vice­be­trie­be (BSB) sich nicht mehr um den Altar­schmuck der Fron­leich­nams­pro­zes­si­on küm­mern sol­len, stell­ten sie als Frak­ti­on einen Antrag auf Auf­klä­rung an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke (SPD). Man will ins­be­son­de­re wis­sen, wel­che Lei­stun­gen die bis­lang erbracht wur­den, nicht mehr aus­ge­führt wer­den sol­len. Man befürch­te, dass auch ande­re Ver­an­stal­tun­gen wie Stadt­teil­kirch­wei­hen betrof­fen sein könn­ten. Der BBB kri­ti­siert grund­sätz­lich, dass man als Stadt­rat in der Öffent­lich­keit Rede und Ant­wort ste­hen muss.

Die­ser Brief mit fol­gen­den Wort­laut ging an den Bam­ber­ger Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke :

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

aus einem Bericht des Frän­ki­schen Tages vom 01.06.2024 „Streit um den Altar­schmuck“ muss­ten wir von mut­maß­li­chen Ände­run­gen der Dienst­lei­stun­gen des BSB erfah­ren. Als Stadt­rä­tin­nen und Stadt­rä­te sol­len wir im All­tag Fra­gen beant­wor­ten, was in Fäl­len wie die­sen auf­grund man­geln­der Infor­ma­tio­nen nicht mög­lich ist.

Wir bean­tra­gen daher einen Bericht mit Beant­wor­tung fol­gen­der Fragen:

In den abge­druck­ten Aus­füh­run­gen des Pres­se­spre­chers Seba­sti­an Mar­tin ist die Rede von wett­be­werbs­recht­li­chen Beden­ken und von Tätig­kei­ten die auf den Prüf­stand gestellt wur­den. Um wel­che Tätig­kei­ten und Dienst­lei­stun­gen han­delt es sich hier­bei genau?

Es ist anzu­neh­men, dass auch ande­re Ver­an­stal­tun­gen wie Feste, Kirch­wei­hen, etc. von Ände­run­gen betrof­fen sind. Wenn dies so ist: Mit wel­chen Ände­run­gen oder Mehr­ko­sten haben die Ver­an­stal­ter zu rechnen?

Wann, wie und an wen wur­den die even­tu­ell neu geord­ne­ten Dienst­lei­stun­gen kommuniziert?

Grund­sätz­lich bit­ten wir bei Ände­run­gen im Geschäfts­be­trieb mit öffent­li­cher Trag­wei­te wie in die­sem Fall den Stadt­rat aus dem ein­gangs genann­ten Grund zu infor­mie­ren und dan­ken hier­für vor­ab sehr herzlich.

Mit freund­li­chen Grüßen

Nor­bert Tscher­ner Andre­as Trif­fo Hans-Jür­gen Eichfelder

-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der- ‑Stadt­rat- ‑Stadt­rat