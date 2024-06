Plau­dern, Ler­nen und Ken­nen­ler­nen: Seit fünf Jah­re tref­fen sich Deut­sche, Geflüch­te­te, Migran­ten, Neu zuge­wan­der­te und Inter­es­sier­te im Sprach-Café

Anläss­lich des 5‑jährigen Jubi­lä­ums laden die Initia­to­rin­nen alle Inter­es­sier­ten am Don­ners­tag, den 20. Juni ab 10 Uhr ein, im Sprach-Café im Haus am See vor­bei­zu­schau­en und mit ihnen und allen Teilnehmer*innen einen Tee oder Kaf­fee zu trin­ken. 2019 ergrif­fen die Mit­ar­bei­te­rin­nen aus dem Bereich Inte­gra­ti­on und Migra­ti­on der Stadt Coburg und Hel­gard von Sein, im Pro­jekt KuMit – Kul­tur des Mit­ein­an­ders von der vhs aktiv, die Initia­ti­ve um ein nie­der­schwel­li­ges Sprach­an­ge­bot ins Leben zu rufen. Sowohl bei Bera­tungs­ge­sprä­chen als auch bei Tref­fen mit Men­schen aus ande­ren Her­kunfts­län­dern wur­de immer wie­der gefragt, ob es ein Ange­bot gibt, bei dem das Erlern­te aus den Sprach­kur­sen ver­tieft wer­den kann oder wie Men­schen, die an kei­nem Sprach­kurs teil­neh­men kön­nen, Grund­kennt­nis­se in der Alpha­be­ti­sie­rung erwer­ben können.

Mitt­ler­wei­le tref­fen sich im Sprach-Café, das seit 2022 immer don­ners­tags von 10 bis 12 Uhr im Haus am See statt­fin­det, zwi­schen 20 und 30 Men­schen aus Stadt und Land­kreis, sogar aus Bam­berg kom­men Inter­es­sier­te mit dem Zug nach Coburg, um am Sprach Café teil­zu­neh­men. Geför­dert durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um des Inne­ren, für Sport und Inte­gra­ti­on, gehört das Sprach-Café zu den Mög­lich­kei­ten, die sich fest in der Land­schaft der Inte­gra­ti­ons­ar­beit in Coburg eta­bliert hat. Die Idee einen Ort zu schaf­fen, der Zwei­spra­chig­keit för­dert, Men­schen mit ande­ren Wur­zeln und Mut­ter­sprach­le­rin­nen zusam­men­bringt und einen Raum für den Aus­tausch von Erfah­run­gen und Dis­kus­sio­nen bie­tet, ist den Initia­to­rin­nen gelun­gen. Men­schen inter­kul­tu­rell und gene­ra­ti­ons­über­grei­fend zu ver­bin­den, steht dabei immer im Mit­tel­punkt. Es unter­stützt aktiv nicht nur den Sprach­er­werb, son­dern auch den Inte­gra­ti­ons­pro­zess in der neu­en Heimatstadt.

Haus am See (Bür­ger­haus Wüsten­ahorn), Karl-Türk-Stra­ße 39, 96450 Coburg