Fol­gen­der Leser­brief von Kirill Alek­seev aus Russ­land wo er Oppo­si­ti­ons­po­li­ti­ker war, und seit 2023 in Deutsch­land (Erlan­gen) lebt, erreich­te unse­re Redak­ti­on. Er muss­te aus Russ­land aus­wan­dern, da er Kri­tik an Putins Poli­tik äußerte.

In Zei­ten des Krie­ges ist es schwie­rig, auf zwi­schen­staat­li­cher Ebe­ne das auf­recht­zu­er­hal­ten, was zuvor geschaf­fen wur­de, wenn Län­der sich auf unter­schied­li­chen Sei­ten des Kon­flikts befin­den. Genau das geschieht im Fall der rus­sisch-deut­schen Bezie­hun­gen. Die Ent­schei­dung von Putin, ohne Kriegs­er­klä­rung in die Ukrai­ne ein­zu­fal­len (im moder­nen Kon­text wer­den sol­che Aktio­nen nor­ma­ler­wei­se als Ope­ra­tio­nen bezeich­net), hat die Kon­tak­te unter­bro­chen, die seit 2014 auf­recht­erhal­ten wur­den. Die Füh­rung der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land hat mehr­fach erklärt, dass sie bereit ist, die Ukrai­ne so lan­ge zu unter­stüt­zen, wie es nötig ist. Die Aus­sa­gen der Außen­mi­ni­ste­rin Anna­le­na Bär­bock (Die Grü­nen), die dahin­ge­hend inter­pre­tiert wur­den, dass Deutsch­land eine Kriegs­par­tei sei, wur­den schnell demen­tiert. Aber das ändert nichts an der Essenz. Die BRD lie­fert in gro­ßem Umfang Waf­fen an die Ukrai­ne. Frü­her, als Reak­ti­on auf Kri­tik an ihr für den sanf­ten Kurs gegen­über Putins Expan­sio­nis­mus, erklär­te die ehe­ma­li­ge Kanz­le­rin Ange­la Mer­kel (CDU), dass sie durch die Unter­zeich­nung der Mins­ker Abkom­men der Ukrai­ne 8 Jah­re genutzt habe. Tat­säch­lich hört man oft, dass der Krieg seit 2014 andau­ert. In die­sem Zusam­men­hang wur­de die Fra­ge „Wo wart ihr 8 Jah­re lang?“ zu einer äußerst rhe­to­ri­schen. Sie wird von jedem aus­ge­tauscht, der Lust dazu hat, und fast zu jedem Anlass, sei er direkt oder indi­rekt mit den blu­ti­gen Ereig­nis­sen ver­bun­den, die sich am 24. Febru­ar 2022 ent­fal­tet haben. Eine der Koope­ra­ti­ons­rich­tun­gen zwi­schen Russ­land und der BRD, die nach der Anne­xi­on der Krim und der Kon­trol­le über Tei­le der Gebie­te der Donezk- und Lug­ansk-Regio­nen der Ukrai­ne erhal­ten blieb, ist „Volks­di­plo­ma­tie“. Es geht vor allem um den Erhalt von Kon­tak­ten zwi­schen ver­wand­ten Städ­ten. Hun­der­te von Städ­te­part­ner­schaf­ten wur­den geknüpft. Eini­ge Part­ner­schaf­ten waren kaum warm. Ande­re hin­ge­gen wur­den als vor­bild­lich aner­kannt. Dazu gehört die Part­ner­schaft zwi­schen Wla­di­mir, mei­ner Hei­mat­stadt, und Erlan­gen in Bay­ern, wo ich der­zeit lebe. In die­sem Jahr besteht die­se Part­ner­schaft seit 40 Jahren.

Nach 2014 fan­den Dele­ga­ti­ons­aus­tau­sche statt, Dis­kus­sio­nen wur­den orga­ni­siert. Ins­ge­samt wur­de eine Atmo­sphä­re der Nor­ma­li­tät und des Dia­logs auf­recht­erhal­ten, soweit sie mög­lich waren. Die ernst­haf­te­ste Her­aus­for­de­rung für die per­sön­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­on in den letz­ten Jah­ren war nicht poli­ti­sche Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten, son­dern Covid. Die Idee der Städ­te­part­ner­schaft ist recht ein­fach. Sie basiert auf dem Wunsch „Lasst uns befreun­det sein“. Wenn es einen sol­chen Wunsch gibt, stel­len weder Ent­fer­nung noch Men­ta­li­täts­un­ter­schie­de, nicht ein­mal eine grund­le­gend unter­schied­li­che Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart ein Hin­der­nis dar. Wie die Erfah­rung zeigt, stellt auch die poli­ti­sche Struk­tur kei­ne Hür­de dar.Ich habe die „Volks­di­plo­ma­tie“ nicht zufäl­lig in Anfüh­rungs­zei­chen gesetzt. Mei­ner Ansicht nach ist der Begriff unge­nau. Erstens des­halb, weil in der Pra­xis nicht die Men­schen selbst eine füh­ren­de Rol­le in den Part­ner­schaf­ten spie­len, son­dern die Orga­ne der loka­len Selbst­ver­wal­tung. Sie set­zen den Ton oder fun­gie­ren als Ver­mitt­ler zwi­schen den regio­na­len und föde­ra­len Behör­den. Sie koor­di­nie­ren die Teil­neh­mer von Ver­an­stal­tun­gen und die Zusam­men­ar­beits­pro­gram­me. Zum Bei­spiel hat die Ver­wal­tung von Wla­di­mir unter der Lei­tung von Sho­hin, einem Mit­glied von „Eini­ges Russ­land“, nie­mals als Teil des Aus­tauschs Geg­ner oder Ver­tre­ter der außer­sy­ste­mi­schen Oppo­si­ti­on nach Erlan­gen geschickt. Aber wenn Jour­na­li­sten, Akti­vi­sten oder Poli­ti­ker aus Erlan­gen, die zu Besuch nach Wla­di­mir kamen, von sich aus die Initia­ti­ve ergrif­fen hät­ten, sich mit Ver­tre­tern des Stabs von Nawal­ny oder von „Offe­nes Russ­land“ von Cho­dor­kow­ski zu tref­fen, dann hät­ten die ört­li­chen Behör­den ihnen drin­gend davon abge­ra­ten. Bei Nicht­be­ach­tung wäre es für sol­che Erlan­ge­ner der letz­te Besuch in Wla­di­mir gewesen.

Es hät­te auch zu einer Been­di­gung des Part­ner­schafts­ver­trags kom­men kön­nen. Frü­her kam es nicht dazu, weil es kei­ne Kon­tak­te zu Per­so­nen und Struk­tu­ren außer­halb der gewünsch­ten Par­tei „Eini­ges Russ­land“ gab. Jetzt jedoch wird unter dem Deck­man­tel der pro-ukrai­ni­schen Posi­ti­on der BRD das The­ma eines end­gül­ti­gen Bruchs zwi­schen den Städ­ten von den Akti­vi­sten von „Eini­ges Russ­land“ aktiv vor­an­ge­trie­ben. Zwei­tens ähnelt die­se Art von Diplo­ma­tie eher einer all­täg­li­chen Pra­xis. In Bezug auf Diplo­ma­tie ver­bin­det sie Tak­ti­ken des Ver­schwei­gens und des Vor­täu­schens. „Volks­di­plo­ma­tie“ erin­nert dar­an, wie Men­schen ihre Gäste emp­fan­gen. Wenn es sich nicht um enge Freun­de han­delt, ist es üblich, das Haus sorg­fäl­tig auf­zu­räu­men, Essen zuzu­be­rei­ten, das nicht all­täg­lich ist, die Gäste nicht im T‑Shirt und in Unter­ho­sen, son­dern in ange­mes­se­ner Klei­dung zu emp­fan­gen. Kurz gesagt, man legt Wert auf einen guten Ein­druck durch das Äuße­re. Aber um am Ende kei­ne Kon­flik­te zu pro­vo­zie­ren, ist es unan­ge­bracht, zum Bei­spiel bei Gästen Fami­li­en­an­ge­le­gen­hei­ten zu klä­ren. Wenn bei­de Sei­ten erken­nen, dass ihre Ansich­ten stark von­ein­an­der abwei­chen, bevor­zu­gen sie es, ihre Lei­den­schaf­ten zurück­zu­hal­ten, um kei­ne Miss­ver­ständ­nis­se zu schaf­fen. Ein posi­ti­ver Ein­druck steht über allem. Daher ergibt sich nach dem Besuch ein Bild, und eine ehr­li­che Bewer­tung die­ses Bil­des lau­tet: Hier ist alles (oder vie­les) nicht so, wie es scheint. Es ist schwer, sich von Illu­sio­nen zu ver­ab­schie­den. Selbst wenn du dir ihrer Exi­stenz bewusst warst. Ich weiß aus eige­ner Erfah­rung, wie schwer es ist zu akzep­tie­ren, dass es mit Men­schen, mit denen du zwang­los inter­agiert hast, nichts mehr zu bespre­chen gibt, da sie auf der ande­ren Sei­te beschäf­tigt sind. Was kann also „Volks­di­plo­ma­tie“ erset­zen? Oder soll­te man ein­fach war­ten, bis die schar­fen Momen­te ver­ges­sen sind und sie sich neu startet?

Im Mai 2023 äußer­te sich Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz (SPD) in dem Sin­ne, dass Brücken zu Ver­tre­tern eines ande­ren Russ­lands, wie er es aus­drück­te, auf­recht­erhal­ten wer­den müs­sen – das bedeu­tet den Teil der rus­si­schen Oppo­si­ti­on, die gegen den Krieg und Putin auf­tritt. Bis­lang hat Deutsch­land mehr als 1.600 huma­ni­tä­re Visa aus­ge­stellt, die von Akti­vi­sten, Jour­na­li­sten und Poli­ti­kern genutzt wur­den, die in Russ­land auf­grund ihrer anti-krie­ge­ri­schen Hal­tung und ihrer Posi­ti­on gegen Putin ver­folgt wer­den. Dies könn­te dazu bei­tra­gen, die Lücke in der „Volks­di­plo­ma­tie“ der ver­gan­ge­nen Jah­re zu schlie­ßen. Vie­le Poli­ti­ker, Akti­vi­sten und Jour­na­li­sten, die von den rus­si­schen Behör­den ver­folgt wer­den, hal­ten sich der­zeit in der Tür­kei, Arme­ni­en und Geor­gi­en auf und war­ten dar­auf, huma­ni­tä­re Visa zu erhal­ten. Alle die­se Men­schen haben doku­men­tier­te Fäl­le, die die rea­le Bedro­hung bele­gen, die für sie bei einer Rück­kehr in ihre Hei­mat besteht. Der Pro­zess der Aus­stel­lung von huma­ni­tä­ren Visa wird jedoch weit­ge­hend durch Büro­kra­tie behin­dert. In die­ser Hin­sicht wäre Unter­stüt­zung bei der Aus­stel­lung von huma­ni­tä­ren Visa für die oben genann­ten Per­so­nen von Sei­ten der deut­schen Part­ner­städ­te rus­si­scher Städ­te von Vor­teil. Die Idee besteht dar­in, dass Poli­ti­ker, Akti­vi­sten und Jour­na­li­sten aus Städ­ten, die Part­ner­städ­te in Deutsch­land haben, Emp­feh­lungs­schrei­ben von den Behör­den die­ser Städ­te, von Abge­ord­ne­ten, die die­se Städ­te im Bun­des­tag ver­tre­ten, von deut­schen Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tio­nen, die in die­sen Städ­ten tätig sind, erhal­ten könn­ten. Anschlie­ßend könn­ten sie in ent­spre­chen­de Part­ner­städ­te ver­teilt wer­den. Bis­her erfolgt dies selek­tiv und indi­vi­du­ell. Die­se Pra­xis auf brei­ter Basis ein­zu­füh­ren und sie auf eine syste­ma­ti­sche Basis zu stel­len, wäre eine Mög­lich­keit, die Ver­bin­dun­gen zwi­schen deut­schen und rus­si­schen Städ­ten zumin­dest in irgend­ei­ner Form auf­recht­zu­er­hal­ten. Ja, es wäre anders als frü­her, aber es wäre bes­ser als gar nichts, was pas­sie­ren wird, wenn man alles auf sich beru­hen lässt. Der Boden für ein neu­es Bezie­hungs­for­mat ist vor­han­den: Vie­le Part­ner­städ­te in der BRD haben die Part­ner­schafts­ab­kom­men nicht auf­ge­ho­ben. Eini­ge haben sogar beschlos­sen, ihre Bezie­hun­gen zur Zivil­ge­sell­schaft der rus­si­schen Part­ner­städ­te fort­zu­set­zen. Freund­schaft kann nicht ein­sei­tig sein. Sie kann nicht erzwun­gen wer­den. Sie basiert nicht dar­auf, dass du Bedin­gun­gen stellst, unter denen du bereit bist, mit jeman­dem befreun­det zu sein. Wenn freund­schaft­li­che Bezie­hun­gen nicht zustan­de kom­men, enden sie. Mit grö­ße­ren oder klei­ne­ren Ver­lu­sten. Die­je­ni­gen, die wei­ter­hin in Kon­takt blei­ben wol­len, wer­den dies tun. Das Wich­tig­ste ist, die Hin­der­nis­se für die Kon­tak­te so gering wie mög­lich zu hal­ten. Solan­ge es in unse­ren Län­dern Men­schen gibt, die sich gegen­sei­tig in kul­tu­rel­ler, sozia­ler, wis­sen­schaft­li­cher, poli­ti­scher Hin­sicht inter­es­sie­ren, wer­den die Ver­bin­dun­gen auf­recht­erhal­ten. Was die Zukunft betrifft, ist es schwer, vor­aus­zu­sa­gen. Es wäre wün­schens­wert, dass Initia­ti­ven zur Kon­takt­auf­nah­me mit ande­ren Län­dern nicht mehr unter der Kon­trol­le des Staa­tes, der regio­na­len oder kom­mu­na­len Behör­den ste­hen wür­den. Men­schen haben sich zusam­men­ge­schlos­sen – sie haben eine Gesell­schaft der Freund­schaft geschaf­fen – besu­chen sich gegen­sei­tig. Und am besten ohne Visa! In die­sem Fall haben Ver­trä­ge über die Zusam­men­ar­beit von Städ­ten nicht viel Bedeu­tung. Dann ist die Wahr­schein­lich­keit gering, dass eini­ge Städ­te ande­ren vor­schrei­ben, mit wem sie befreun­det oder ver­fein­det sein sol­len. Dann ist es unwahr­schein­lich, dass eine bestimm­te Sei­te in die­sem oder jenem Kon­flikt gezwun­gen wird, sich zu enga­gie­ren. Dann kann dies bereits als Volks­di­plo­ma­tie ohne jeg­li­che Anfüh­rungs­zei­chen bezeich­net werden.