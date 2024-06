Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Müll­ton­ne bewusst in Brand gesteckt

COBURG. Am Sonn­tag­abend zün­de­ten Unbe­kann­te im Cobur­ger Stadt­ge­biet eine Müll­ton­ne an. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen Sach­be­schä­di­gung durch Brandlegung.

Die inte­grier­te Leit­stel­le für Feu­er­wehr und Ret­tungs­dienst infor­mier­te am Sonn­tag um 21.30 Uhr die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on über einen Müll­ton­nen­brand am Johan­nes­kirch­platz. Bis zum Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr und Poli­zei war die Müll­ton­ne zwi­schen­zeit­lich kom­plett abge­brannt. Nach der­zei­ti­gen Ermitt­lungs­stand gehen die Ermitt­ler von einem vor­sätz­li­chen Inbrand­set­zen der Ton­ne aus. Die­se wur­de bewusst in eine Grün­flä­che gescho­ben und dort ange­zün­det. Die Cobur­ger Poli­zi­sten suchen nun nach Zeu­gen. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

E‑Scooter ent­wen­det

COBURG. Am Sonn­tag ent­wen­de­ten Unbe­kann­te im Cobur­ger Stadt­ge­biet den E‑Scooter einer 19-Jährigen.

Die Cobur­ge­rin stell­te das Fahr­zeug am Sonn­tag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 17 Uhr neben dem Mit­ar­bei­ter­ein­gangs eines Hotels im Sonn­tag­an­ger ab. Wäh­rend die­ses Zeit­raums ent­wen­de­te der Unbe­kann­te das elek­tri­fi­zier­te Zwei­rad mit einem Zeit­wert von 360 Euro. Die Beam­ten schrie­ben das Gefährt zur Fahn­dung aus und ermit­teln aktu­ell gegen Unbe­kannt wegen Diebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Hyun­dai-Fah­rer posi­tiv auf Drogen

Stein­wie­sen: Gegen einen 22-jäh­ri­gen Mann aus dem Land­kreis Kro­nach lau­fen Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz. Der Betrof­fe­ne war am Sonn­tag­nach gegen 23:12 Uhr mit sei­nem Pkw im Bereich Mühl­wie­sen in eine Poli­zei­kon­trol­le gera­ten und zeig­te hier­bei dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Der Mann gab auf Nach­fra­ge an, kürz­lich einen Joint geraucht zu haben. Ein hier­auf durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv auf THC. Der 22-Jäh­ri­ge muss­te mit ins Kran­ken­haus nach Kro­nach und dort eine Blut­pro­be abge­ben. Ihm wur­de für die näch­sten 24 Stun­den eine Fahrt­un­ter­sa­gung ausgesprochen.

Feu­er auf dem Schrottplatz

Wei­ßen­brunn: Am Mon­tag­vor­mit­tag muss­ten meh­re­re Feu­er­weh­ren aus dem süd­li­chen Land­kreis Kro­nach zu einem Brand­ein­satz nach Wei­ßen­brunn aus­rücken. Auf einem Schrott­platz im Orts­teil Reuth kam es etwa gegen 10:30 Uhr zum Brand eines Hau­fens Misch­schrott. Die­ser hat­te sich plötz­lich ent­zün­det, als ein Fir­men­mit­ar­bei­ter mit einem Bag­ger dar­an arbei­tet. Der Fir­men­mit­ar­bei­ter konn­te den Bag­ger recht­zei­tig in Sicher­heit brin­gen. Es kam weder zu einem Per­so­nen- noch zu einem Sachschaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Kenn­zei­chen von gepark­ten Pkw entwendet

Kulm­bach – Ein bis­lang Unbe­kann­ter mon­tier­te die bei­den Kenn­zei­chen eines gepark­ten VW/​Touareg ab und ent­wen­de­te die­se. Der SUV war im Zeit­raum von Sams­tag- bis Sonn­tag­abend in der Haupt­stra­ße in Mel­ken­dorf geparkt. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter der Tele­fon­num­mer 09221/609–0 erbeten.

Zwei Ein­brü­che am Wochenende

Kulm­bach – Über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de gin­gen bis­lang unbe­kann­te Täter einen Fri­seur­sa­lon in der Gra­ben­stra­ße an und ver­such­ten sich, durch das Auf­he­beln der Ein­gangs­tü­re Zutritt zu ver­schaf­fen. Mehr Erfolg, jedoch eben­falls ohne Beu­te, waren die Täter in einem Büro­ge­bäu­de in der Von-Lin­de-Stra­ße. Hier wur­de eine Büro­tür ein­ge­tre­ten und die Geschäfts­räu­me durchwühlt.

In bei­den Fäl­len blieb es bei Sach­schä­den. Die­se wer­den auf ins­ge­samt ca. 700,00 Euro geschätzt. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Kulm­bach unter Tel. 09221/609–0.