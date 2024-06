Poli­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen – Stadt und Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Heroldsberg

Herolds­berg – In der Nacht vom 15.06.2024 auf den 16.06.2024 wur­de ein Pkw beschä­digt, wel­cher auf einem Park­platz in der Haupt­stra­ße vor der Haus­num­mer 108 b park­te. Bei dem beschä­dig­ten Pkw han­delt es sich um einen VW Cad­dy. Am Fahr­zeug des Geschä­dig­ten ent­stand ein nicht ganz uner­heb­li­cher Sach­scha­den. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­her­gang lie­fern kann, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131/98842–0 zu melden.

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Uttenreuth

Utten­reuth – In der Zeit vom 15.06.24, 18.00 Uhr, bis 16.06.24, 16.00 Uhr, wur­de in der Raiff­ei­sen­stra­ße 5 ein gepark­ter blau­er Fiat Pun­to durch ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Das Glas eines sei­ner Außen­spie­gel hat­te er am Unfall­ort ver­lo­ren. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131/98842–0 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Fahr­rad­dieb­stahl in Bubenreuth

Buben­reuth – In der Zeit vom 15.06.2024, 18:30 Uhr, bis 16.06.2024, 13:15 Uhr, wur­de ein am Fahr­rad­ab­stell­platz des Bahn­ho­fes Buben­reuth abge­stell­tes E‑Mountainbike samt Ket­ten­schloss durch einen unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Das hoch­wer­ti­ge E‑Mountainbike in der Far­be Schwarz war am dafür vor­ge­se­he­nen Fahr­rad­stän­der ver­sperrt. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 / 98842–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Am 15.06.2024, gegen 12.00 Uhr, ent­wen­de­ten zwei Tou­ri­sten gemein­schaft­lich in einem Sport­ar­ti­kel-Out­let in Her­zo­gen­au­rach Beklei­dung im Gesamt­wert von rund 350 €. Die bei­den Beschul­dig­ten wur­den vor­läu­fig fest­ge­nom­men. Nach Erle­di­gung der poli­zei­li­chen Maß­nah­men wur­den die bei­den wie­der aus dem poli­zei­li­chen Gewahr­sam entlassen.

Am 16.06.2024, gegen 11.30 Uhr, befuh­ren ein 23jähriger Mann mit sei­ner 22jährigen Freun­din mit ihren Pedelecs den Flur­be­rei­ni­gungs­weg von Unter­mem­bach nach Kos­bach. Auf­grund des gerin­gen seit­li­chen Abstan­des kam es kurz vor der Auto­bahn­über­füh­rung offen­bar zu einer Berüh­rung der bei­den Len­ker, wodurch die Frau zu Sturz kam. Hier­bei zog sie sich Schür­wun­den am Arm sowie Ver­let­zun­gen am Bei und Fuß zu. Sie muss­te zur wei­te­ren Behand­lung und Wund­ver­sor­gung mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus nach Erlan­gen ver­bracht wer­den. Die bei­den Pedelecs wur­den leicht beschädigt.