Die Pfle­ge ist einer der wich­tig­sten Bestand­tei­le unse­rer Gesell­schaft, denn auch wir benö­ti­gen sie gege­be­nen­falls im Lau­fe oder am Ende unse­res Lebens. Die Zahl der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen steigt ste­tig und wird laut Pfle­ge­vor­aus­be­rech­nung bis 2055 um 37 Pro­zent zuneh­men. Aktu­ell wer­den vier von fünf Pfle­ge­be­dürf­ti­gen zu Hau­se versorgt.

Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner in Pfle­ge­hei­men machen ein Fünf­tel der ins­ge­samt fünf Mil­lio­nen Pfle­ge­be­dürf­ti­gen in Deutsch­land aus. Pfle­ge betrifft uns also alle frü­her oder später.

Sowohl die demo­gra­fi­sche Ent­wick­lung als auch der medi­zi­ni­sche Fort­schritt haben bereits dazu geführt, dass der Bedarf an Pfle­ge­per­so­nal in der Kran­ken- und Alten­pfle­ge gestie­gen ist. Mit der stei­gen­den Zahl an Pfle­ge­be­dürf­ti­gen geht also auch ein stei­gen­der Bedarf an Pfle­ge­kräf­ten ein­her. Für die künf­ti­ge Fach­kräf­te­si­che­rung stellt das eine enor­me Her­aus­for­de­rung dar.

Die­ser Her­aus­for­de­rung möch­ten sich die AG Bay­reu­ther Pfle­ge­schu­len und die Gesund­heits­re­gi­onplus Stadt und Land­kreis Bay­reuth stel­len, indem am Sams­tag, 20. Juli 2024, ab 16 Uhr am Kul­tur­ki­osk der Wil­hel­mi­ne­naue eine etwas ande­re Aus­bil­dungs­mes­se mit dem Titel „Pfle­ge meets Bay­reuth“ ange­bo­ten wird. Für die­ses Vor­ha­ben wird die deutsch­land­weit bekann­te Kran­ken­schwe­ster, u.a. auch bekannt als „the­fa­bu­lous­fran­zi“, nach Bay­reuth kom­men und aus ihrem Buch „I’m a nur­se“ lesen und für Fra­gen rund um den Pfle­ge­be­ruf zur Ver­fü­gung ste­hen. Zudem wer­den Aus­zu­bil­den­de aus der Pfle­ge über ihre Erfah­run­gen berich­ten. Für Besu­che­rin­nen und Besu­cher sind außer­dem span­nen­de Mit­mach-Aktio­nen geplant.

Im Anschluss gibt es attrak­ti­ve Prei­se zu gewin­nen und die Band Flow­zir­kel lädt zu einem gemüt­li­chen Abend­aus­klang in der Wil­hel­mi­ne­naue ein. Für Ver­pfle­gung ist gesorgt.