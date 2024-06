Die Kon­zert­or­ga­ni­stin Ange­la Metz­ger prä­sen­tiert am Diens­tag, den 18.06. um 20 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth das Pro­gramm „Zwi­schen Him­mel und Erde“. Dar­in wer­den ver­schie­de­ne Aspek­te die­ses Span­nungs­felds auf phy­si­scher, meta­phy­si­scher und reli­giö­ser Ebe­ne aus­ge­lo­tet: Tag und Nacht, Ban­gen und Seh­nen, Hoff­nung und Erlö­sung. Es erklin­gen Wer­ke von Max Reger, Her­bert Howells, Bet­sy Jolas, Lou­is Vier­ne und Johann Seba­sti­an Bach. Ange­la Metz­ger unter­rich­tet seit dem Win­ter­se­me­ster 2023/24 Orgel­li­te­ra­tur­spiel an der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik Bay­reuth. Sie tritt inter­na­tio­nal bei renom­mier­ten Festi­vals sowie mit Orche­stern wie dem WDR Sin­fo­nie­or­che­ster Köln, dem Hel­sin­ki Phil­har­mo­nic Orche­stra und dem Gür­ze­nich-Orche­ster Köln auf.

Ein­tritt: 15 €/ 5 € ermä­ßigt.; Kar­ten an der Abendkasse