Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz (SPD) lädt wie­der zur Bür­ger­sprech­stun­de in sein Bam­ber­ger Wahl­kreis­bü­ro ein. Am kom­men­den Mitt­woch, den 19. Juni, ab 16 Uhr in der Luit­pold­stra­ße 48 A, 96052 Bam­berg. Um War­te­zei­ten zu ver­mei­den, wird um tele­fo­ni­sche Anmel­dung unter 0951 / 51929–400 gebeten.