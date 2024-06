Das Lich­ten­fel­ser BRK-Zen­trum in der Hen­ry-Dunant-Stra­ße wur­de am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de um den „Dr.-Jürgen-Zürbig-Platz“ erwei­tert. Ver­tre­ter und Mit­glie­der des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels begin­gen die­ses Ereig­nis gemein­sam mit der Fami­lie Zür­big und erin­ner­ten dabei an den ehe­ma­li­gen BRK-Kreisvorsitzenden.

Dr. Jür­gen Zür­big war von 1993 bis 2014 Vor­sit­zen­der des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels. In die­sem Ehren­amt hat­te er sich um das Rote Kreuz ver­dient gemacht und war maß­geb­lich ver­ant­wort­lich für den Aus­bau von Hilfs- und Ver­sor­gungs­struk­tu­ren im gesam­ten Land­kreis Lich­ten­fels. Unter sei­ner Füh­rung wur­den vom Roten Kreuz unter ande­rem meh­re­re Kin­der­ta­ges­stät­ten, Pfle­ge­hei­me und Ret­tungs­sta­tio­nen geschaf­fen. Aber auch das Ehren­amt wur­de von Dr. Jür­gen Zür­big stets geför­dert. Die Neu­bau­ten des BRK-Kata­stro­phen­schutz­zen­trums in Bad Staf­fel­stein sowie des BRK-Ein­satz­zen­trums in Michel­au sind hier bespiel­haft zu nennen.

Im Zuge von An- und Erwei­te­rungs­bau­maß­nah­men am Lich­ten­fel­ser BRK-Zen­trum wur­de in den letz­ten Mona­ten auch der Vor­platz am Haupt­ein­gang des Gebäu­des neu gestal­tet. Die­ser Platz trägt in Wür­di­gung sei­nes Wir­kens nun den Namen „Dr.-Jürgen-Zürbig-Platz“. Er steht zukünf­tig den haupt- und ehren­amt­li­chen Mitarbeitern/​innen, sowie den Gästen und Besuchern/​innen des BRK-Zen­trums als Ort des Auf­ent­hal­tes und der Begeg­nung zur Verfügung.

Die Ein­wei­hung des Plat­zes wur­de mit einer Erin­ne­rungs­ver­an­stal­tung, an der auch die Fami­lie Zür­big teil­nahm, fei­er­lich durch­ge­führt. „Jür­gen Zür­big war nicht nur ein Motor und Macher im Roten Kreuz, er hat die Men­schen auch zusam­men­ge­führt. Es ist des­halb beson­ders schön und auch pas­send, dass nun die­ser Platz – auf dem sich Men­schen begeg­nen und zusam­men sein sol­len – sei­nen Namen trägt“, so der BRK-Kreis­vor­sit­zen­de Chri­sti­an Meiß­ner, der nach Dr. Jür­gen Zür­bigs Able­ben das Amt des Rot-Kreuz-Chefs im Land­kreis Lich­ten­fels übernahm.

Der BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak ließ im Rah­men sei­ner Gedenk­wor­te die bemer­kens­wer­te Ent­wick­lung des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels unter der Füh­rung von Dr. Jür­gen Zür­big Revue pas­sie­ren. Zusätz­lich erin­ner­te eine eigens ange­fer­tig­te Bil­der­aus­stel­lung im Saal des BRK-Zen­trums an das lang­jäh­ri­ge Wir­ken des ehe­ma­li­gen BRK-Kreis­vor­sit­zen­den. Höhe­punkt der Ver­an­stal­tung war die Ent­hül­lung einer Gedenk­ta­fel am Ein­gang des neu­en Plat­zes durch den BRK-Vor­sit­zen­den Chri­sti­an Meiß­ner zusam­men mit Dr. Jür­gen Zür­bigs Wit­we, Petra Zür­big, und ihren Enkel­kin­dern. Im Anschluss ließ die Rot­kreuz-Fami­lie die Ver­an­stal­tung bei Weiß­wür­sten, Snacks und Kuchen in gesel­li­ger Run­de ausklingen.