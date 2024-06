Selbst­ge­macht schmeckt doch am besten. Noch dazu, wenn die Bee­ren frisch aus dem Gar­ten kom­men. Am Sams­tag, 6. Juli, kocht Eck­art Hen­z­ler über dem Feu­er mit Kin­dern ab 5 Jah­re Him­beer­mar­me­la­de ein. Vor­ab wer­den die Früch­te gesam­melt, geputzt und geschnip­pelt, sowie das Feu­er zum Kochen gemein­sam geschürt. Die fer­ti­ge Mar­me­la­de wird abge­füllt und jedes Kind nimmt ein Gläs­chen mit nach Hau­se. Kurs­ge­bühr: 7 Euro zzgl. 6 Euro Mate­ri­al­ko­sten. Der 3‑stündige Kurs der Umwelt­sta­ti­on beginnt um 14 Uhr und fin­det auf dem Erla­cher Hof 1 in Erlach bei Weis­main statt. Online-Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.umwelt​sta​ti​on​-ober​main​.de, Rubrik „Jah­res­pro­gramm 2024“.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Pla­stik­spar-Work­shop in Weis­main Wie kön­nen wir Pla­stik ver­mei­den und dabei noch Geld spa­ren? Bet­ti­na Licht­lein zeigt am 15. Juni einen Tag lang, wie…