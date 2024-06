Bereits über 100 Fir­men und Arbeit­ge­ber aus dem Land­kreis Kro­nach sind im Kar­rie­re­Part­ner, der gedruck­ten Arbeit­ge­ber-Bro­schü­re des Land­krei­ses Kro­nach, ver­tre­ten. Die Bro­schü­re bie­tet einen Über­blick über die Unter­neh­men und Bran­chen­viel­falt im Land­kreis und bil­det die Ansprech­part­ner für einen unkom­pli­zier­ten Kon­takt mit den Unter­neh­men ab. Ide­al, wenn man auf Stel­len­su­che ist oder sich über die ver­schie­de­nen Berufs­bil­der im Land­kreis infor­mie­ren möchte.

Nun geht das erfolg­rei­che und bewähr­te Medi­um in die näch­ste Run­de. Dabei kön­nen regio­na­le Unter­neh­men unter ande­rem von der regel­mä­ßi­gen Vor­stel­lung der Kar­rie­re­Part­ner-Bro­schü­re bei Kar­rie­re-Events, zum Bei­spiel in ver­schie­de­nen Schu­len des Land­krei­ses, pro­fi­tie­ren. Eben­so wird die Bro­schü­re aktiv im Vor­feld und wäh­rend der all­jähr­li­chen Kro­na­cher Aus­bil­dungs- und Berufs­mes­se bewor­ben und am Mes­se­tag am 21.09.2024 ver­teilt. Um poten­ti­el­le Arbeit­neh­mer auf sich auf­merk­sam zu machen, soll neben der klas­si­schen Print­ver­si­on die Online­prä­senz ver­stärkt wer­den. So kön­nen sich Unter­neh­men des Land­krei­ses kosten­los auf „Kar­rie­re­Click – Das Kar­rie­re­Por­tal für den Land­kreis Kro­nach“ unter www​.kar​rie​re​click​-kc​.de regi­strie­ren, ihr Unter­neh­men vor­stel­len und offe­ne Stel­len kommunizieren.

Unter­neh­men oder Hand­werks­be­trie­be aus dem Land­kreis Kro­nach, die noch nicht im Kar­rie­re­Part­ner erschei­nen, kön­nen sich per E‑Mail unter regionalmanagement@​lra-​kc.​bayern.​de bis zum 21.06.2024 mel­den und in die kom­men­de Aus­ga­be auf­ge­nom­men wer­den. Ihr Unter­neh­men wird dann kosten­los im „Kar­rie­re­Part­ner – die Arbeit­ge­ber­bro­schü­re für den Land­kreis Kro­nach“ präsentiert.