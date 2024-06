Im Rah­men des „Swing-im-Park-Festi­vals“ fin­det am Sonn­tag, 16. Juni eine kosten­lo­se geführ­te Gar­ten­tour durch Neu­stadts grü­ne Oase statt. Der Frei­zeit­park „Ville­neuve-sur-Lot“ gilt als eine der schön­sten und gepfleg­te­sten Grün­an­la­gen in der gesam­ten Regi­on und ist eine zen­tra­le Erho­lungs­stät­te mit Spiel- und Frei­zeit­mög­lich­kei­ten sowie sport­li­chen Ange­bo­ten auf einer Flä­che von rund 40.000 Qua­drat­me­tern. Ent­decken Sie mit dem zer­ti­fi­zier­ten Natur- und Land­schafts­füh­rer Wolf­gang Sett­ma­cher-Krumm die grü­nen Schät­ze im Frei­zeit­park „Ville­neuve-sur-Lot“. Die blü­hen­de Pflan­zen­welt prä­sen­tiert sich zu jeder Jah­res­zeit in einem ande­ren Kleid. Zu swin­gen­den Rhyth­men und ver­schie­de­nen kuli­na­ri­schen Lecke­rei­en kön­nen Sie Ihre geführ­te Gar­ten­tour gemüt­lich aus­klin­gen lassen.

Treff­punkt: 13:00 Uhr, 2. Brücke rechts gegen­über der Infohütte

Dau­er: 90 Minuten

Kosten: Füh­rung kostenlos

(im Rah­men der Ver­an­stal­tung Swing im Park)

Adres­se: Frei­zeit­park „Ville­neuve-sur-Lot“, Am Moos 28, 96465 Neu­stadt bei Coburg

Anmel­dun­gen & Ansprechpartner

kultur.werk.stadt

Bahn­hof­stra­ße 22, 96465 Neu­stadt b. Coburg

Tele­fon 09568 81–132

tourist@​neustadt-​bei-​coburg.​de

www​.neu​stadt​-bei​-coburg​.de

Anzeige_​Gartenführungen_​A5