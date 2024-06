Bei der Neu­wahl der Vor­stand­schaft des Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge im Febru­ar war Maria Wieh­le nicht mehr für eine neue Wahl­pe­ri­ode ange­tre­ten. Noch in der Ver­samm­lung wur­de sie von Land­rat und 1. Ver­bands­vor­sit­zen­den Chri­sti­an Meiß­ner zum Ehren­mit­glied ernannt mit dem Ver­spre­chen, dass sie zur Erin­ne­rung an die lan­ge ehren­amt­li­che Tätig­keit einen Baum ihrer Wahl gepflanzt bekommt. Das Ver­spre­chen wur­de nun von der ehe­ma­li­gen Vor­stand­schaft in Form eines rot­früch­ti­gen Apfel­bau­mes mit dem Namen roter Mond und mit einer zünf­ti­gen Brot­zeit in die Tat umge­setzt. 34 Jah­re lang setz­te sich die Pfaf­fen­dor­fe­rin für die Belan­ge der Gar­ten­bau­ver­ei­ne auf Kreis­ebe­ne ein und war dar­über hin­aus par­al­lel auch als Geschäfts­füh­re­rin des Bezirks­ver­ban­des und oft­mals als Dele­gier­te beim baye­ri­schen Lan­des­ver­band tätig. Dabei war sie als 1. Vor­sit­zen­de ihres Pfaf­fen­dor­fer Gar­ten­bau­ver­ein mit der Basis bestens ver­wur­zelt. Von 1999 bis 2024 war sie 2. Vor­sit­zen­de des Kreisverbandes.

