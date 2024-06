GEFREES, LKR. BAY­REUTH. Unbe­kann­te bra­chen am Wochen­en­de in eine Super­markt­fi­lia­le in Gefrees ein und erbeu­te­ten eine gro­ße Men­ge Bar­geld. Die Kri­po in Bay­reuth sucht nach Zeugen.

Im Zeit­raum von Sams­tag­nacht bis zum frü­hen Mon­tag­mor­gen mach­ten sich Ein­bre­cher in einem Super­markt in der Bay­reu­ther Stra­ße zu schaf­fen. Über das Dach des Geschäf­tes gelang­ten die Unbe­kann­ten ins Inne­re und such­ten nach Bar­geld. Nach­dem sie im Büro den Tre­sor gewalt­sam geöff­net hat­ten, wur­den sie fün­dig und mach­ten Beu­te im mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Eurobereich.

Die Ermitt­ler der Bay­reu­ther Kri­mi­nal­po­li­zei bit­ten um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Den Beam­ten geht es dabei vor allem um ver­däch­ti­ge Per­so­nen, Geräu­sche oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Bay­reu­ther Stra­ße. Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/5060.