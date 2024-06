Am näch­sten Don­ners­tag, den 20. Juni, möch­te der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz in unge­zwun­ge­ner Atmo­sphä­re mit Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ins Gespräch kom­men. Gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein und gute Gesprä­che am Don­ners­tag, den 20. Juni, ab 18.30 Uhr in der Braue­rei-Gast­stät­te „Dipp­a­cher“, Dorf­str. 23, in 91336 Herolds­bach-Pop­pen­dorf. Alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind dazu herz­lich ein­ge­la­den. Andre­as Schwarz freut sich auf eine ange­reg­te Diskussion.