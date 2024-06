Eine neue Aus­stel­lung in der Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach rückt das The­ma Brust­krebs in den Mit­tel­punkt. Initia­to­rin Sil­ke Kreß von Pink Rib­bon Deutsch­land möch­te Hoff­nung geben, sen­si­bi­li­sie­ren und auf­klä­ren. Die Aus­stel­lung mit dem Titel „Dem Leben ent­ge­gen“ lässt Frau­en ihre per­sön­li­chen Erfah­run­gen mit der Dia­gno­se Brust­krebs schil­dern. Öff­nungs­zei­ten im ersten Stock der Tou­rist Infor­ma­ti­on, Buch­bin­der­gas­se 5 in Kulm­bach, sind mon­tags bis frei­tags von 10 bis 17 Uhr sowie sams­tags von 9 bis 11 Uhr. Der Ein­tritt ist frei. Die Öffent­lich­keit ist herz­lich ein­ge­la­den. „Wir möch­ten mit der Aus­stel­lung bereits jetzt auf unse­re Ver­an­stal­tung im Brust­krebs­mo­nat Okto­ber in der Dr.-Stammberger-Halle hin­wei­sen“, sagt Sil­ke Kreß. Unter dem Mot­to „Wir lie­ben das Leben“ gibt es am Sams­tag, 12. Okto­ber 2024, von 10 bis 16 Uhr unter ande­rem Vor­trä­ge von Frau­en, die selbst von Brust­krebs betrof­fen sind. Die Brust­krebs-Selbst­hil­fe­grup­pe in Kulm­bach rund um Sil­ke Kreß lei­ste eine her­aus­ra­gen­de Arbeit, sagt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann. „Vie­len Dank für das gro­ße Enga­ge­ment. Es ist wich­tig, dass sich Betrof­fe­ne aus­tau­schen kön­nen und Unter­stüt­zung erhal­ten. Die Aus­stel­lung in der Tou­rist Infor­ma­ti­on trägt dazu bei, Wis­sen zu ver­mit­teln und Mut zu machen.“