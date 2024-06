Die Natur­fo­to­gra­fen­grup­pe im LBV Coburg prä­sen­tiert ihre Wer­ke in einer umfang­rei­chen Aus­stel­lung. 70 Bil­der von 14 Foto­gra­fen wer­den im Groß­for­mat prä­sen­tiert und ste­hen auch zum Ver­kauf. Zusätz­lich wer­den in digi­ta­len Prä­sen­ta­tio­nen vie­le wei­te­re Bil­der zu ver­schie­den­sten The­men auf­be­rei­tet sein. Die Eröff­nung fin­det am 19. Juni um 19:00 in der Kul­tur­fa­brik Cor­ten­dorf (Müh­len­weg 6) statt. Anschlie­ßend kann die Aus­stel­lung von 20. Juni bis 22. Juni auf den Cobur­ger Nach­hal­tig­keits­ta­gen (Kul­tur­fa­brik Cor­ten­dorf) und vom 24. Juni bis 19. Juli im Zukunfts­raum (Stein­weg 14) besucht werden.

Seit 2020 gibt es die Arbeits­grup­pe Natur­fo­to­gra­fie im LBV Coburg. Die Grup­pe besteht aus etwa 15 enga­gier­ten Hob­by­fo­to­gra­fen aus dem Cobur­ger Raum, die sich regel­mä­ßig tref­fen und aus­tau­schen. Nach dem Erfolg eines jähr­li­chen Foto­ka­lenders kam die Idee auf, die Wer­ke der Foto­gra­fen in einer gemein­sa­men Aus­stel­lung zu präsentieren.

14 Foto­gra­fen wer­den jeweils fünf ihrer Bil­der im groß­for­ma­ti­gen Druck auf Lein­wand prä­sen­tie­ren. Die Moti­ve sind viel­fäl­tig, von der hei­mi­schen Vogel­welt über spek­ta­ku­lä­re Fotos von Pil­zen bis zu Giraf­fen in der afri­ka­ni­schen Savan­ne ist vie­les gebo­ten. Die Bil­der ste­hen zum Ver­kauf, sie kön­nen wäh­rend der Aus­stel­lung reser­viert und anschlie­ßend abge­holt wer­den („wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“). Ein Teil des Erlö­ses geht an den LBV und kommt damit der hei­mi­schen Natur zugute.

Die Eröff­nung der Aus­stel­lung wird am 19. Juni im Rah­men der Cobur­ger Nach­hal­tig­keits­ta­ge in der Kul­tur­fa­brik Cor­ten­dorf statt­fin­den. In den fol­gen­den Tagen wer­den die Bil­der auch dort zu sehen sein. Ab Mon­tag, den 24. Juni wird die Aus­stel­lung dann für drei Wochen in den Zukunfts­raum im Stein­weg 14 umzie­hen. Dort wird die Aus­stel­lung zum Teil durch Foto­gra­fen betreut und mit wei­te­ren Anschau­ungs­ob­jek­ten unter­stützt. Die Öff­nungs­zei­ten (Mon­tag, 9 bis 13 Uhr, Diens­tag, 17 bis 19 Uhr, Don­ners­tag, 10 bis 18 Uhr, Frei­tag, 8 bis 12 Uhr und 17 bis 19 Uhr, Sams­tag, 10 bis 13 Uhr) kön­nen sich gege­be­nen­falls ändern, aber am Sam­ba Festi­val wird die Aus­stel­lung sicher geöff­net haben. Son­der­ter­mi­ne und Info­ver­an­stal­tung für Schu­len und­so­wei­ter sind nach Ver­ein­ba­rung mög­lich (bernd.​leuthaeusser@​lbv.​de). Infos und Öff­nungs­zei­ten immer aktu­ell unter www​.coburg​.lbv​.de.

Es wird auch digi­ta­le Prä­sen­ta­tio­nen mit vie­len Bil­dern geben, die detail­lier­te Ein­blicke in ein brei­tes The­men­spek­trum geben:

Gold­berg­see und Glen­der Wiesen

Eulen und Greifvögel

Coburg blüht: die hei­mi­sche Flora

Hei­mi­sche Insek­ten­viel­falt: Klei­nes ganz groß

Amphi­bi­en und Reptilien

Wil­de Gär­ten – Hot­spots der Artenvielfalt

Land­schaf­ten in Mitteldeutschland

Unse­re Sing­vö­gel: Klein und Bunt

Cobur­ger Naturfotograf*innen auf Reisen

Dar­über hin­aus sind Bil­der und Infor­ma­tio­nen zu Natur, Gefähr­dung und Schutz in Spe­zi­al­the­men aufbereitet:

Der Lebens­zy­klus der Gelbbauchunke

Gei­er in Europa

Unse­re Spechte

See­vö­gel

Die Meta­mor­pho­se der Schmetterlinge

Pil­ze: fas­zi­nie­ren­de Makrowelten

Afri­ka

und wei­te­re

Unser Dank gilt den Spon­so­ren, ohne die die Aus­stel­lung nicht mög­lich wäre: LBV Coburg, Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels, Mar­tin Metall, Wein­garth Stif­tung, Stadt Coburg und Cobur­ger Green Deal. Wir freu­en uns über reges Inter­es­se und Besu­cher der Ausstellung!