In der Zeit vom 17. bis zum 30. Juni 2024 führt Bam­berg Ser­vice wie­der Mäh­ar­bei­ten ent­lang des Ber­li­ner Rin­ges, der Mem­mels­dor­fer Stra­ße und der Star­ken­feld­stra­ße durch. Die Arbei­ten fin­den frü­her statt als im tur­nus­mä­ßi­gen Ablauf, da der Pflan­zen­auf­wuchs an den Stra­ßen­rän­dern auf­grund der feuch­ten Wit­te­rung stär­ker ist als üblich und die Sicht­ver­hält­nis­se zu beein­träch­ti­gen droht. Um die Sicher­heit der Ver­kehrs­teil­neh­mer zu gewähr­lei­sten, wird daher in Abspra­che mit der Poli­zei bereits jetzt gemäht. Auf­grund der Mäh­ar­bei­ten kann es in den genann­ten Berei­chen zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen durch Mäh­fahr­zeu­ge und durch auf­ge­wir­bel­te Mahd kom­men. Alle Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den daher um erhöh­te Vor­sicht gebeten.