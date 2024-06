Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg beginnt am Mon­tag, 17.06.2024 mit der Sanie­rung der Staat­stra­ße 2197 zwi­schen dem Zap­fen­dor­fer Orts­teil Unter­lei­ter­bach und Ebens­feld. Im Rah­men der Bau­ar­bei­ten wird auch der in die­sem Bereich lie­gen­de Kreis­ver­kehr sowie das an den Kreis­ver­kehr anschlie­ßen­de Teil­stücke der Staats­stra­ße 2187 zur A73-Anschluss­stel­le saniert. Die Arbei­ten wer­den vor­aus­sicht­lich fünf Wochen in Anspruch neh­men und Ende Juli 2024 abge­schlos­sen sein.

Im Rah­men der Sanie­rung wird die obe­re Asphalt­schicht im genann­ten Strecken­ver­lauf und im Bereich des Kreis­ver­kehrs erneu­ert. In Teil­be­rei­chen wird auch die Stra­ßen­ent­wäs­se­rung saniert. Zum Abschluss der Bau­ar­bei­ten wer­den die Stra­ßen­mar­kie­rung, Schutz­ein­rich­tun­gen sowie die weg­wei­sen­de Beschil­de­rung erneuert.

Für eine qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge und vor allem siche­re Durch­füh­rung der Arbei­ten ist ab Mon­tag, 17.06.2024 eine Sper­rung der Staats­stra­ße 2197 zwi­schen Ebens­feld und Unter­lei­ter­bach sowie des kom­plet­ten Kreis­ver­kehrs inklu­si­ve der Kreis­stra­ße LIF 25 nach Ober­brunn erforderlich.

Die Umlei­tung für den Staats­stra­ßen­ver­kehr erfolgt über Zap­fen­dorf – Roth – Kirsch­let­ten – Ober­obern­dorf – Kleuk­heim – Präch­ting – Ebens­feld und gegen­läu­fig und ist ent­spre­chend ausgeschildert.

Die Umlei­tung des Kreis­stra­ßen­ver­kehrs läuft über Ober­brunn – Mönchs­hof – Wie­sen – Nedens­dorf – Unners­dorf – Bad Staf­fel­stein und umgekehrt.

Das Kli­ni­kum Kut­zen­berg kann von Bam­berg kom­mend über die A 73 Anschluss­stel­le Ebens­feld ange­fah­ren wer­den. Von Nor­den kom­mend kann das Kli­ni­kum über die A 73 – Anschluss­stel­le Bad Staf­fel­stein / Bad Staf­fel­stein Kur­zen­trum erreicht werden.

Das Thea­ter­zen­trum Gut Kut­zen­berg (Frän­ki­scher Thea­ter­som­mer) ist wäh­rend der Bau­maß­nah­me aus­schließ­lich über Präch­ting (Han­stra­ße) erreichbar.

Wäh­rend der gesam­ten Bau­zeit wird auch eine Umlei­tung für den Rad­ver­kehr ein­ge­rich­tet. Von Osten kom­mend durch Ebens­feld (Sude­ten­str.- Bahn­hof­stra­ße – Kirch­gas­se.- Haupt­str. – Bam­ber­ger Str. – Kut­zen­ber­ger Str.) und in Rich­tung Unter­lei­ter­bach über die par­al­lel ver­lau­fen­den Feldwege.

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg bit­tet die Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis für die unver­meid­ba­ren Beein­träch­ti­gun­gen und Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen wäh­rend der Sanie­rungs­maß­nah­me sowie um erhöh­te Auf­merk­sam­keit auf den Umleitungsstrecken.