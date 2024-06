Am Mon­tag, 17. Juni 2024, fin­det um 16 Uhr die zwei­te öffent­li­che Sit­zung des Senio­ren­bei­ra­tes in die­sem Jahr im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus Max­platz statt. In der Früh­som­mer-Sit­zung beschäf­tigt sich der Senio­ren­bei­rat mit den Neu­ig­kei­ten aus der Ver­wal­tung, ins­be­son­de­re mit der Arbeit des Amtes für Inklu­si­on, wel­ches die Teil­ha­be­chan­cen jener Bevöl­ke­rungs­grup­pen för­dert, die Unter­stüt­zungs­be­darf haben. Das Amt ist in die­sem Sin­ne Ansprech­part­ner u.a. für Senio­rin­nen und Senio­ren, Men­schen mit Behin­de­rung, Fami­li­en sowie Migran­tin­nen und Migranten.

Außer­dem wer­den die Vor­ha­ben der The­men­be­zo­ge­nen Arbeits­grup­pen des Bei­rats vor­ge­stellt, wel­che über ihre aktu­el­len Tätig­kei­ten berich­ten. Aktiv sind die soge­nann­ten TAGs in den Berei­chen: Pfle­ge Teil­ha­be, Woh­nen, Mobi­li­tät und Smart City. Dabei sind die in den TAGs täti­gen Per­so­nen immer auf­merk­sam für die Her­aus­for­de­run­gen, aber auch Chan­cen, die die Stadt Bam­berg für die Senio­rin­nen und Senio­ren bereithält.