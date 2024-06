Car­son McMil­lan wech­selt vom Vize­mei­ster nach Selb

Die Sel­ber Wöl­fe ver­pflich­ten für die kom­men­de Sai­son mit Car­son McMil­lan einen erfah­re­nen und varia­bel ein­setz­ba­ren Stür­mer. Sowohl in Nord­ame­ri­ka als auch in Euro­pa lief der 35-Jäh­ri­ge in den höch­sten Spiel­klas­sen auf. Zuletzt stand er beim DEL2-Vize­mei­ster Kas­sel Hus­kies unter Vertrag.

Star­ke Plus-Minus-Statistik

Car­son McMil­lan wur­de in Kana­da gebo­ren und lern­te in sei­ner Hei­mat­stadt Bran­don, Mani­to­ba das Eis­hockey­spie­len. Über die Western Hockey League, eine der besten kana­di­schen Junio­ren­li­gen, schaff­te der Rechts­schüt­ze direkt den Sprung in die AHL und NHL. Im Alter von 19 Jah­ren wur­de Car­son McMil­lan von den Min­ne­so­ta Wild gedraf­tet, für die er in drei Spiel­zei­ten 16 Par­tien (2 Tore, 3 Vor­la­gen) in der NHL bestritt.

Über­wie­gend kam er jedoch eine Klas­se tie­fer in der AHL zum Ein­satz. In der zweit­höch­sten nord­ame­ri­ka­ni­schen Pro­fi­li­ga absol­vier­te er 351 Par­tien (45 Tore, 50 Vor­la­gen). 2016 ging es für den Kana­di­er erst­mals nach Euro­pa. Zwei Sai­sons lief Car­son McMil­lan für den däni­schen Top­club Esbjerg Ener­gy auf und bestritt dort unter ande­rem auch sechs Par­tien in der Cham­pi­ons Hockey League. Anschlie­ßend zog es den Stür­mer nach Deutsch­land, wo er zunächst für drei Jah­re für die Fish­town Pin­gu­ins aus Bre­mer­ha­ven in der DEL auf­lief. Spä­ter wech­sel­te er zu den Löwen Frank­furt, mit denen er in die DEL auf­stieg. Zuletzt hol­te er mit den Kas­sel Hus­kies die Vize­mei­ster­schaft in der DEL2 und war­te­te bei den Nord­hes­sen – wie auch schon in sei­ner Frank­fur­ter Zeit – mit einer sehr star­ken Plus-Minus-Sta­ti­stik auf. Car­son McMil­lan hat die deut­sche Staats­bür­ger­schaft bean­tragt. Das Ein­bür­ge­rungs­ver­fah­ren ist im vol­len Gan­ge und wird von den Sel­ber Wöl­fen best­mög­lich unterstützt.

Erfah­rung und Führungsqualität

„Mit Car­son McMil­lan bekom­men wir einen sehr erfah­re­nen Spie­ler mit star­ken Füh­rungs­qua­li­tä­ten in unser Rudel. Er ist fle­xi­bel ein­setz­bar, ein ech­ter Team­play­er und somit ein per­fek­tes Vor­bild für unse­re jun­gen Spie­ler“, freut sich Wöl­fe-Head­coach Craig Streu schon auf sei­nen Neuzugang.

„Ich möch­te das Team stär­ker machen“

„Ich bin ein Füh­rungs­spie­ler und har­ter Arbei­ter. Jemand, der sei­ne Team­kol­le­gen mit­reißt, weil er mit gutem Bei­spiel vor­an­geht. Das Team steht für mich an erster Stel­le und ich tue das, was nötig ist, um der Mann­schaft zum Sieg zu ver­hel­fen. Egal was es ist. Ich kon­zen­trie­re mich auf die Rol­le, die mir das Trai­ner­team gibt und möch­te mei­ne Mit­spie­ler dabei unter­stüt­zen, das Beste aus sich her­aus­zu­ho­len“, beschreibt sich Car­son McMil­lan selbst. Damit ist der Rechts­schüt­ze ein wei­te­rer pass­ge­nau­er Puz­zle­stein für das künf­ti­ge Wolfsrudel.

Natür­lich hat sich der 35-Jäh­ri­ge im Vor­feld sehr genau über den Stand­ort Selb infor­miert und hat­te mit Frank­furt und Kas­sel ja auch schon Gele­gen­heit, als Geg­ner die NETZSCH-Are­na zu erle­ben: „Mir wur­de bestä­tigt, dass Selb ein groß­ar­ti­ger Eis­hockey­stand­ort mit begei­ster­ten Fans in einer schö­nen Stadt ist.“

Die Zie­le, auf die Car­son McMil­lan hin­ar­bei­tet, beschrän­ken sich nicht aus­schließ­lich auf den sport­li­chen Bereich. Par­al­lel zum Som­mer­trai­ning küm­mert er sich aktu­ell dar­um, dass sein Ein­bür­ge­rungs­ver­fah­ren zügig und posi­tiv abge­schlos­sen wer­den kann. „Mit Blick aufs Sport­li­che möch­te ich das Team stär­ker machen. Wir wol­len eine erfolg­rei­che Sai­son spie­len, dazu ist es wich­tig, dass wir alle von Beginn an gut Star­ten, um die Play­offs zu errei­chen“, so Car­son McMil­lan abschließend.