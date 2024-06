Poli­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen-Stadt und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unter Alko­hol­ein­fluss Ver­kehrs­un­fall verursacht

Bai­er­s­dorf – Am 16.06.2024 gegen 06:10 Uhr kam es auf der Forch­hei­mer Stra­ße in Bai­er­s­dorf, zu einem Ver­kehrs­un­fall mit zwei betei­lig­ten Fahr­zeu­gen, bei dem eine Per­son leicht ver­letzt wur­de. Ein 32-jäh­ri­ger Fah­rer aus Nürn­berg war mit sei­nem Pkw in süd­li­cher Fahrt­rich­tung unter­wegs, als er auf Höhe der Spie­lo­thek auf die Gegen­fahr­bahn geriet. Dort kol­li­dier­te er fron­tal mit dem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw eines 64-jäh­ri­gen Fah­rers aus Forch­heim. Bei der Unfall­auf­nah­me konn­te beim Unfall­ver­ur­sa­cher deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den, wes­we­gen gegen ihn ein Ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ein­ge­lei­tet wur­de. An den Fahr­zeu­gen, die durch den Zusam­men­stoß so stark beschä­digt wur­den, dass sie abge­schleppt wer­den muss­ten, ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 12000 Euro. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me war die Stra­ße in bei­den Fahrt­rich­tun­gen gesperrt und der Ver­kehr wur­de durch die FFW Bai­er­s­dorf geregelt.

Schlan­gen­li­ni­en­fah­rer durch Poli­zei gestoppt

Kalch­reuth – Am Don­ners­tag den 13.06.2024, gegen 16:00 Uhr, fiel einem auf­merk­sa­men Ver­kehrs­teil­neh­mer ein Schlan­gen­li­ni­en­fah­rer in Kalch­reuth auf. Der Mann wur­de durch die Poli­zei einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Ein hier­bei durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab 1,12 mg/​l was in etwa 2,24 Pro­mil­le ent­spricht. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem Fah­rer unter­sagt. Der Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ist nun die Folge.

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Eckental

Eschen­au – Kurz vor Mit­ter­nacht kam es im Bereich der Ecken­ta­ler Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den. Ein Ver­kehrs­teil­neh­mer über­fuhr hier­bei das Ver­kehrs­zei­chen einer Ver­kehrs­in­sel und ent­fern­te sich im Anschluss von der Unfallört­lich­keit ohne die Poli­zei zu ver­stän­di­gen. Der Vor­fall konn­te von eini­gen Augen­zeu­gen beob­ach­tet wer­den. Die­se ver­stän­dig­ten umge­hend die Poli­zei und gaben Hin­wei­se auf das Tat­fahr­zeug und das Auto­kenn­zei­chen. Trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­te der betrof­fe­ne Fahr­zeug­füh­rer bis­lang nicht aus­fin­dig gemacht wer­den. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet nun um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der 09131/9884214.