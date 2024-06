Am 15. Juni 2024 fand in der Effel­tri­cher Schul­turn­hal­le der bereits sehn­lichst erwar­te­te Kobu­do Lehr­gang mit Prü­fun­gen statt. Frau Mari­on Knör­lein für Effel­trich und Herr Chri­sti­an Mayr für Pox­dorf orga­ni­sier­ten per­fekt unse­re gro­ße Ver­an­stal­tung, somit konn­ten die Prü­fer und Trai­ner pünkt­lich ihre Auf­ga­ben erle­di­gen. Hel­mut Sta­del­mann und die aus Leip­zig extra ange­rei­ste Prü­fungs­be­auf­trag­te Frau Sabri­na Hof­mann berei­te­ten die von vie­len Ver­ei­nen ange­rei­sten Teil­neh­mer sehr genau und inten­siv auf die Prü­fun­gen vor. Die histo­ri­schen Gerät­schaf­ten wie Rokus­ha­ku­bo, Tes­sen, Tankon, Han­bo, Kama und Sai wol­len schon im Kihon, Kata und Kum­ite beherrscht wer­den. Natür­lich bestan­den alle ihre schwe­re Prü­fung, da wir nur Per­so­nen zulas­sen, die auch ihren per­sön­li­chen Rei­fe­grad erreicht haben. So ver­mei­den wir Ent­täu­schun­gen. Gleich­zei­tig wur­den auch die Lei­stun­gen von bereits höhe­ren Dan­trä­gern kon­trol­liert, da die­ses und näch­stes Jahr Mei­ster­prü­fun­gen anste­hen. Das Bild zeigt einen Teil der glück­li­chen Teil­neh­mer. Der gelun­ge­ne Sams­tag klang noch mit einem lecke­ren Abend­essen im Ver­eins­heim aus.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.kara​te​kampf​kunst​.de