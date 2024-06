Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg beginnt am Mon­tag, den 17. Juni 2024 mit der Sanie­rung der Brücke über die Bun­des­stra­ße 4 im Bereich der Anschluss­stel­le Untersiemau.

Für die Dau­er der Arbei­ten müs­sen an der Anschluss­stel­le Unter­sie­mau die Fahr­be­zie­hun­gen von Coburg kom­mend nach Unter­sie­mau sowie in der Gegen­rich­tung von Unter­sie­mau auf die B 4 in Fahrt­rich­tung Bam­berg gesperrt werden.

Die Umlei­tung erfolgt über die Anschluss­stel­le Groß­hei­rath an der B 289 und ist ent­spre­chend ausgeschildert.

Die Fahr­be­zie­hung von Unter­sie­mau nach Coburg ist ohne Ein­schrän­kun­gen auch wäh­rend der Bau­pha­se möglich.

Die Arbei­ten wer­den vor­aus­sicht­lich Anfang Dezem­ber 2024 abge­schlos­sen sein.

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg bit­tet die Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis für die unver­meid­ba­ren Beein­träch­ti­gun­gen und Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen wäh­rend der Sanie­rungs­maß­nah­me sowie um erhöh­te Auf­merk­sam­keit auf den Umleitungsstrecken.