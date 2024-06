Mini­ste­ri­al­di­rek­tor Prof. Dr. Arloth ver­ab­schie­det Ger­hard Weig­and und führt Sascha Rath in sein neu­es Amt ein

Der Amts­chef des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums der Justiz, Mini­ste­ri­al­di­rek­tor Prof. Dr. Frank Arloth, voll­zieht heu­te im Kai­ser­saal der ehe­ma­li­gen Zister­zi­en­ser­ab­tei fei­er­lich den Amts­wech­sel an der Spit­ze der Justiz­voll­zugs­an­stalt Ebrach. Im Rah­men des Fest­akts ver­ab­schie­det er den bis­he­ri­gen Anstalts­lei­ter Ltd. Regie­rungs­di­rek­tor Ger­hard Weig­and und führt zugleich Ltd. Regie­rungs­di­rek­tor Sascha Rath in sein neu­es Amt ein.

Prof. Dr. Arloth wür­digt in sei­ner Lau­da­tio den bis­he­ri­gen Anstalts­lei­ter Ger­hard Weigand:

„Mit fast 30 Jah­ren Berufs­er­fah­rung im Justiz­voll­zug, davon bereits fast 20 Jah­re als Lei­ter einer Justiz­voll­zugs­an­stalt, haben Sie mehr­fach unter Beweis gestellt, dass Sie zu den Spit­zen­kräf­ten des baye­ri­schen Justiz­voll­zugs gehö­ren. In Ihrer Per­son ver­ei­ni­gen sich zahl­rei­che Schlüs­sel­qua­li­fi­ka­tio­nen, die für eine erfolg­rei­che Tätig­keit in ver­ant­wor­tungs­vol­ler Posi­ti­on im Justiz­voll­zug uner­läss­lich sind. Dazu zäh­len gro­ßes Fach­wis­sen, Zuver­läs­sig­keit und Stand­fe­stig­keit auch in schwie­rig­sten Situa­tio­nen, mit­mensch­li­ches Ver­ständ­nis für die Anlie­gen der Bedien­ste­ten und Gefan­ge­nen, Füh­rungs­be­reit­schaft und Füh­rungs­fä­hig­keit sowie eine hohe Loya­li­tät. Ich wün­sche Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute, viel Gesund­heit und Freu­de bei allen anste­hen­den Pro­jek­ten und mit Ihrer Familie.“

Prof. Dr. Arloth in sei­ner Lau­da­tio zum neu­en Anstalts­lei­ter Sascha Rath:

„Mit Ihrer hohen Fach­kom­pe­tenz, Ihrem Enga­ge­ment und Ihrer Zuver­läs­sig­keit haben Sie in allen Sta­tio­nen Ihrer Kar­rie­re stets über­zeugt. Über­all haben Sie die in Sie gesetz­ten Erwar­tun­gen voll erfüllt. Sie haben gro­ßes Inter­es­se an der all­ge­mei­nen Ent­wick­lung des baye­ri­schen Justiz­voll­zugs durch Ihre Teil­nah­me an einer Viel­zahl von Arbeits­grup­pen gezeigt. Ich freue mich sehr, dass Sie die Lei­tung der Justiz­voll­zugs­an­stalt Ebrach über­nom­men haben. Ich wün­sche Ihnen in Ihrem neu­en Amt viel Erfolg und siche­re Ihnen selbst­ver­ständ­lich die vol­le Unter­stüt­zung des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums der Justiz zu.“

Sei­ne Lau­da­tio ver­bin­det Arloth mit einem Dank an alle Mit­ar­bei­ter im Justizvollzug:

„Justiz­voll­zug ist und bleibt Team­ar­beit. Unse­ren hohen Stan­dard nicht nur zu hal­ten, son­dern kon­ti­nu­ier­lich zu ver­bes­sern, stellt den moder­nen Straf­voll­zug vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Die­se Her­aus­for­de­run­gen kön­nen wir nur gemein­sam bewäl­ti­gen. Für Ihre qua­li­fi­zier­te und ver­ant­wor­tungs­vol­le Arbeit, die Sie, wer­te Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, Tag für Tag lei­sten, bedan­ke ich mich sehr herzlich.“

Hin­ter­grund:

Ger­hard Weig­and (62 Jah­re) trat 1998 nach drei­ein­halb­jäh­ri­ger Tätig­keit in der baden-würt­tem­ber­gi­schen Justiz sei­nen Dienst als juri­sti­scher Mit­ar­bei­ter in der Justiz­voll­zugs­an­stalt Würz­burg an. 2002 wur­de er als stell­ver­tre­ten­der Anstalts­lei­ter an die Justiz­voll­zugs­an­stalt Ebrach ver­setzt. 2004 wur­de er zum Lei­ter der Justiz­voll­zugs­an­stalt Aschaf­fen­burg beför­dert. 2009 über­nahm er in der Abtei­lung Justiz­voll­zug im Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um der Justiz die Lei­tung des Sicher­heits­re­fe­rats, bevor er 2010 zum Lei­ter der Justiz­voll­zugs­an­stalt Ebrach ernannt wur­de. Seit 12. April 2024 befin­det sich der gebür­ti­ge Gerolz­ho­fe­ner in der Frei­stel­lungs­pha­se der Altersteilzeit.

Sascha Rath (49 Jah­re) trat 2003 sei­nen Dienst als juri­sti­scher Mit­ar­bei­ter in der Justiz­voll­zugs­an­stalt St. Georgen–Bayreuth an. 2007 wech­sel­te er an die Justiz­voll­zugs­an­stalt Nürn­berg und war dort zunächst als Abtei­lungs­lei­ter ein­ge­setzt. Im Jahr 2015 wur­de Rath zum stell­ver­tre­ten­den Lei­ter der Justiz­voll­zugs­an­stal­ten Nürn­berg und Ans­bach und im August 2022 zum Lei­ter der Justiz­voll­zugs­an­stal­ten Bam­berg und Kro­nach beför­dert. Seit 1. Juni 2024 lei­tet der gebür­ti­ge Wert­hei­mer die Justiz­voll­zugs­an­stalt Ebrach.