Am Sonn­tag, 16. Juni 2024 fin­det eine geführ­te Wan­de­rung mit unse­rer Wan­der­füh­re­rin Julia Dorsch statt. Start ist um 10:00 Uhr am Hell­muth-Breck­ner-Park­platz in Hei­li­gen­stadt. Ende um 13:00 Uhr. Anmel­dun­gen bis spä­te­stens Frei­tag 11:00 Uhr bei der Tou­ris­mus­in­fo Hei­li­gen­stadt, Tel. 09198/929932 oder direkt bei der Wan­der­füh­re­rin. Kon­takt­da­ten der Wan­der­füh­re­rin und wei­te­re Infos unter www​.markt​-hei​li​gen​stadt​.de .

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: 160 Jah­re Män­ner­ge­sang­ver­ein Hei­li­gen­stadt i. OFr. Der Män­ner­ge­sang­ver­ein, ein fester Bestand­teil im Markt Hei­li­gen­stadt „Wo man singt, da lass Dich ruhig nie­der, böse Men­schen haben keine…