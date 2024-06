Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp über­gab Teil­neh­men­den ihre Abschluss-Urkunden

Der Kli­ma­wan­del ist eine der größ­ten Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit. Fun­dier­tes, wis­sen­schaft­lich beleg­ba­res Wis­sen, um rich­tig zu han­deln, ist daher essen­ti­ell. Urkun­den, die die­ses Wis­sen bestä­ti­gen, hat Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp 17 Teil­neh­men­den zum Abschluss des Kur­ses „Kli­ma­fit“ der Volks­hoch­schu­le (vhs) Bam­berg Stadt über­reicht. Wel­che inno­va­ti­ven Kli­ma­schutz- und Kli­ma­an­pas­sungs­maß­nah­men gibt es? Was pas­siert bereits welt­weit und in mei­ner Kom­mu­ne? Was kön­nen wir kon­kret vor Ort tun? Die­se und wei­te­re The­men bear­bei­te­te Kurs­lei­te­rin Chri­sti­na Köl­king an acht inten­si­ven Kurs­aben­den zwi­schen April und Juni. Der Kurs fand bereits zum zwei­ten Mal in Fol­ge statt – orga­ni­siert von der Volks­hoch­schu­le und dem Büro für Nachhaltigkeit.

The­ma waren auch Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels vor Ort

Gast­vor­trä­ge berei­cher­ten die Kurs­in­hal­te. So refe­rier­ten bei­spiels­wei­se Ric­car­do Schreck und Tho­mas Klo­ster­mann vom Büro für Nach­hal­tig­keit der Stadt Bam­berg über die Bam­ber­ger CO2-Bilanz sowie das Pro­jekt Mit­mach­kli­ma und die Kli­ma­schutz­be­mü­hun­gen der Stadt Bam­berg. Aktu­el­le Daten zu Hit­ze­ta­gen, Tem­pe­ra­tur­ver­än­de­run­gen und Ver­schie­bun­gen im jah­res­zeit­li­chen Nie­der­schlags­ver­lauf in Bam­berg wur­den dan­kens­wer­ter­wei­se von Prof. Tho­mas Foken zur Ver­fü­gung gestellt. So wur­den die Kurs­in­hal­te um loka­le Bezü­ge ergänzt. Eben­so wur­de der Kli­ma­wan­del auf einer Exkur­si­on durch den Hain an Kurs­abend 4 sicht- und erleb­bar. René Pae­tow vom Pro­jekt Bio­di­ver­si­tät Bam­berg stell­te die Aus­wir­kun­gen auf Bäu­me und Pflan­zen und im spe­zi­el­len auf den Held­bock für die Teil­neh­men­den sehr anschau­lich dar. Die Aben­de waren geprägt von inten­si­ven Dis­kus­sio­nen und Erzäh­lun­gen um Erfah­run­gen aus dem Pri­vat- und Berufs­le­ben, von Resi­gna­ti­on und Hoffnung.

Vor­stel­lung von loka­len Initiativen

Loka­le Initia­ti­ven wur­den ken­nen­ge­lernt und zum Teil von den bereits akti­ven Teil­neh­men­den selbst vor­ge­stellt. Der abschlie­ßen­de Kurs­abend 8 gab noch Aus­blick dar­auf, wie es nun wei­ter­ge­hen kann. Für eine wirk­sa­me Kli­ma­kom­mu­ni­ka­ti­on haben Han­na Wag­ner und Bene­dikt Sieb­au­er von den Psy­cho­lo­gists For Future Fra­gen der Teil­neh­men­den beant­wor­tet. „Ich fin­de es wirk­lich bemer­kens­wert, dass die Teil­neh­men­den des kli­ma­fit-Kur­ses sich die Zeit genom­men haben, ihr Wis­sen rund um den Kli­ma­wan­del zu ver­tie­fen. Nur mit den rich­ti­gen Infor­ma­tio­nen kön­nen wir gegen­steu­ern und den Kli­ma­wan­del ein­däm­men“, sag­te Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp bei der Über­ga­be der Urkun­den am letz­ten Kurs­abend. „Daher hat die Stadt Bam­berg den Kurs sehr ger­ne finan­zi­ell unter­stützt und dadurch mög­lich gemacht.“

Hin­ter­grund

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kli­ma­fit­kurs gibt es unter www​.kli​ma​fit​-kurs​.de. Das Semi­nar wird vom WWF Deutsch­land und dem Helm­holtz-For­schungs­ver­bund „Regio­na­le Kli­ma­än­de­run­gen und Mensch“ (REKLIM) gemein­sam mit der Uni­ver­si­tät Ham­burg als bun­des­wei­tes Pro­jekt durch­ge­führt. Geför­dert wird es vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2024 vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz (BMWK) auf­grund eines Beschlus­ses des Deut­schen Bundestages.