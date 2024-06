Für Kin­der mit Behin­de­rung stel­len Spiel­plät­ze vie­ler­orts bis­lang eher ein Hin­der­nis als einen Ort zum aus­ge­las­se­nen Toben dar: Laut einer Stu­die der Akti­on Mensch wei­sen fast 80 Pro­zent der Spiel­plät­ze in Deutsch­land kei­ne Merk­ma­le auf, die ein gemein­sa­mes Spie­len von Kin­dern mit und ohne Behin­de­rung erlauben.1 Mit Hil­fe der Stadt Forch­heim und der gemein­sa­men Initia­ti­ve „Stück zum Glück“ von der Akti­on Mensch, REWE und Proc­ter & Gam­ble (P&G) ändert sich das jetzt auf dem Spiel­ge­län­de der Lebens­hil­fe Forch­heim. Ein inklu­si­ver Spiel­platz sorgt hier für einen Ort der Begeg­nung und des selbst­ver­ständ­li­chen Mit­ein­an­ders. Die Initia­ti­ve „Stück zum Glück“ rea­li­siert deutsch­land­weit neue inklu­si­ve Spiel­plät­ze oder baut bereits bestehen­de Spiel­plät­ze so aus oder um, dass sie von allen Kin­dern – ob mit oder ohne Behin­de­rung – genutzt wer­den kön­nen. Seit 2018 sind so bereits mehr als 50 inklu­si­ve Spiel­platz­pro­jek­te ent­stan­den. Nun konn­te dank der Initia­ti­ve ein wei­te­res Pro­jekt umge­setzt wer­den: Der neu gestal­te­te Spiel­platz der Lebens­hil­fe Forch­heim bie­tet Kin­dern und Jugend­li­chen jede Men­ge gemein­sa­men Spiel­spaß. Gleich­zei­tig unter­stüt­zen die Spiel­ge­rä­te auch ihre Ent­wick­lung: Neben Beweg­lich­keit, Gleich­ge­wicht und Koor­di­na­ti­on wer­den auch sozia­le Fähig­kei­ten wie Team­fä­hig­keit geför­dert. Ver­baut wur­den unter ande­rem ein Uni­ver­sal-Karus­sell mit Roll­stuhl­zu­gang, eine Hori­zon­tal- und eine Nest­schau­kel sowie nied­rig­schwel­li­ge Spiel­ta­feln mit tak­ti­len und sen­so­ri­schen Spiel­ele­men­ten und Klang­kör­pern. Bar­rie­re­freie Boden­be­lä­ge mit hoher Was­ser­durch­läs­sig­keit run­den das Spiel­platz­ensem­ble ab.

Spiel­platz als Ort der Begeg­nung Peter Pfann, Vor­stand der Lebens­hil­fe Forch­heim, sieht Spiel und Sport als her­aus­ra­gen­de Mög­lich­keit, um Inklu­si­on aktiv vor­an­zu­brin­gen: „Indi­vi­du­el­le Unter­schie­de spie­len auf unse­rem Spiel­ge­län­de kaum noch eine Rol­le. Viel­mehr schaf­fen gemein­sa­me Erleb­nis­se mehr Gleich­be­rech­ti­gung und Selbst­ver­trau­en. So kann der neu­ge­stal­te­te Spiel­platz dafür sor­gen, dass Freund­schaf­ten ent­ste­hen, Gemein­sam­kei­ten ent­deckt wer­den und vie­le Fami­li­en aus Forch­heim und Umge­bung eine schö­ne Zeit haben kön­nen“. Die Stadt Forch­heim unter­stützt die Auf­wer­tung des Spiel­plat­zes mit 50.000 Euro aus dem Haus­halt sowie den Ein­nah­men einer Tom­bo­la vom Tag der offe­nen Tür des Amts für öffent­li­ches Grün. Zudem stell­te sie für die Bau­maß­nah­men Per­so­nal und Maschi­nen zur Ver­fü­gung. Dr. Uwe Kirsch­stein, Bür­ger­mei­ster der Stadt Forch­heim, Her­bert Fuchs, Refe­rats­lei­ter Bau‑, Grün- und Bäder­be­trieb, und Andre­as Geck, Lei­ter des Amts für Öffent­li­ches Grün und Bio­di­ver­si­tät, stan­den der Lebens­hil­fe Forch­heim von Anfang an mit Rat und Tat zur Sei­te. Inklu­si­on: eine Berei­che­rung für alle Bar­rie­re­frei­heit ist eine grund­le­gen­de Vor­aus­set­zung für eine gleich­be­rech­tig­te Teil­ha­be – und die­se bleibt Kin­dern und Jugend­li­chen in Deutsch­land beim Spie­len häu­fig noch ver­wehrt: Bis­lang ist nur ein Bruch­teil der hie­si­gen Spiel­plät­ze inklu­siv. „Die Initia­ti­ve ‚Stück zum Glück‘ will genau das ändern – sie lei­stet einen zen­tra­len Bei­trag zu Inklu­si­on von Anfang an. Denn wird die­se vom Kin­des­al­ter an gelernt und gelebt, ent­ste­hen Unter­schie­de im täg­li­chen Umgang gar nicht erst. Inklu­si­ve Spiel­plät­ze zei­gen: Viel­falt ist voll­kom­men nor­mal“, so Chri­sti­na Marx, Spre­che­rin der Akti­on Mensch.

Klei­ner Bei­trag, gro­ßes Glück „Kin­der tra­gen maß­geb­lich zur Gestal­tung unse­rer Zukunft bei. Des­halb ist es uns wich­tig, dass wir alle Kin­der för­dern und sie in ihrer Ent­wick­lung unter­stüt­zen. Wir bei REWE freu­en uns, zusam­men mit P&G und der Akti­on Mensch einen wich­ti­gen Teil zur Frei­zeit­ge­stal­tung sowie zur moto­ri­schen und sozia­len Ent­wick­lung der Kin­der bei­zu­tra­gen, indem wir den Bau inklu­si­ver Spiel­plät­ze för­dern“, sagt Tobi­as Krau­se, REWE Kauf­mann aus Forch­heim. Die Mecha­nik ist dabei so ein­fach, dass alle mit­ma­chen kön­nen: Mit jedem Kauf eines P&GProduktes bei REWE flie­ßen 0,01 Euro in das Pro­jekt, um wei­te­re inklu­si­ve Spiel­plät­ze in ganz Deutsch­land zu bau­en. Seit Akti­ons­start 2018 konn­ten so bereits mehr als 3 Mil­lio­nen Euro gesam­melt wer­den, um neue inklu­si­ve Spiel­plät­ze zu schaf­fen oder bestehen­de Flä­chen inklu­siv aus- oder umzu­bau­en. Posi­ti­ve Erleb­nis­se schaf­fen „Gemein­sa­me Aben­teu­er und Erleb­nis­se in der Grup­pe haben die Kraft, indi­vi­du­el­le Unter­schie­de spie­lend auf­zu­he­ben und Erfah­run­gen von Zusam­men­halt und Gleich­be­rech­ti­gung zu schaf­fen, die nach­hal­tig prä­gen. Vie­le die­ser Erfah­run­gen machen Kin­der auf Spiel­plät­zen. Des­halb set­zen wir uns auch dafür ein, dass es mög­lichst vie­le gibt, die für alle Kin­der gestal­tet sind. Denn – so lau­tet ja auch unser aktu­el­les Mot­to – ‚Freund­schaf­ten ken­nen kei­ne Bar­rie­ren – Spiel­plät­ze schon.‘“, sagt Flo­ri­an Sie­ben, Vice Pre­si­dent Sales DACH bei P&G. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Akti­on „Stück zum Glück“ unter rewe.de/glück.