Mit Bedau­ern nimmt der Stadt­vor­stand von Grü­nes Bam­berg das Ergeb­nis der Euro­pa­wahl 2024 zur Kennt­nis. Trotz inten­si­ver Kam­pa­gnen­ar­beit und gro­ßem Enga­ge­ment unse­rer Mit­glie­der und Unter­stüt­zer haben wir als Grü­ne ins­ge­samt das ange­streb­te Ziel nicht erreicht. Der Grü­ne Stadt­vor­stand bedankt sich herz­lich bei allen Wähler:innen, Unter­stüt­zern und der Euro­pa­kan­di­da­tin Michae­la Rei­man für ihre uner­müd­li­che Arbeit und ihren Ein­satz. Dan­ke an alle, die uns unter­stützt haben – unse­re Kan­di­da­tin Michae­la Rei­mann, an vie­le Mit­glie­der, die im Wahl­kampf aktiv unter­stützt haben, dar­un­ter vie­le, die erst in den letz­ten Mona­ten in unse­re Par­tei ein­ge­tre­ten sind. Vie­len Dank auch an alle Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler, die uns mit ihrer Stim­me ihr Ver­trau­en gezeigt und geschenkt haben“, so Vor­stands­spre­che­rin Ange­li­ka Gaufer. „Wir sind in Bam­berg zweit­stärk­ste Kraft, aber das heu­ti­ge Ergeb­nis ist eine War­nung für uns. Die­se neh­men wir an“, erklärt Vor­stands­spre­cher Timm Schul­ze. „Wir haben hart gear­bei­tet, um drän­gen­de The­men wie Kli­ma­schutz und die Ver­tei­di­gung der Demo­kra­tie in Euro­pa in den Fokus zu rücken. Lei­der konn­ten wir damit die­ses Mal nicht so vie­le Men­schen für uns errei­chen, wie wir es uns erhofft hatten.“

So hat aus Sicht des Grü­nen Vor­stands vor allem die Bun­des­po­li­tik eine Rol­le bei die­sem Wahl­er­geb­nis gespielt. „In Bam­berg sind grü­ne Erfol­ge sicht­bar, aber die bun­des­po­li­ti­sche Stim­mung hat zwei­fel­los gro­ßen Ein­fluss auf das Ergeb­nis gehabt“, so Schul­ze. Offen­bar konn­te auch das eige­nen Lager nicht so mobi­li­siert wer­den, wie zu frü­he­ren Wah­len. Ange­li­ka Gaufer ergänzt: „Das ein­zig Posi­ti­ve ist die Wahl­be­tei­li­gung.“ Sie zeigt, dass es den Men­schen nicht egal ist, was pas­siert. „Wir müs­sen als Grü­ne zei­gen, dass wir die The­men unse­rer Zeit, die die Men­schen beschäf­ti­gen, nicht nur benen­nen, son­dern auch lösen kön­nen. Dass wir zuhö­ren, anpacken und umset­zungs­stark sind. In ein­fa­cher Spra­che, die man ver­steht“, so Gaufer. Trotz­dem blei­ben die Bam­ber­ger Grü­nen ent­schlos­sen und kämp­fe­risch. „Die­ses Ergeb­nis ist eine Her­aus­for­de­rung, aber auch ein Ansporn für uns“, so Ange­li­ka Gaufer und Timm Schul­ze. „Wir wer­den das Ergeb­nis ana­ly­sie­ren und dar­aus ler­nen. Unse­re Arbeit für ein grü­ne­res Bam­berg geht wei­ter – mit fri­schem Mut und neu­er Entschlossenheit.“