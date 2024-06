Die­ser Trans­fer passt per­fekt zum Start der Fuß­ball Euro­pa­mei­ster­schaft in Deutsch­land! Ronal­do wird in der kom­men­den Sai­son in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga für die Bam­berg Bas­kets auf Korb­jagd gehen. Zum Glück für die Fans in Freak City han­delt es aber nicht um den mitt­ler­wei­le 39-jäh­ri­gen Mann­schafts­ka­pi­tän der por­tu­gie­si­schen Fuß­ball-Natio­nal­mann­schaft Cri­stia­no, son­dern um den gera­de ein­mal 24 Jah­re alten US-Ame­ri­ka­ner Ronal­do Segu. Der 183 Zen­ti­me­ter gro­ße und 73 Kilo­gramm schwe­re Point Guard stand in der abge­lau­fe­nen Serie in Ser­bi­en in Dien­sten von KK Borac Čačak und unter­zeich­ne­te in Bam­berg einen Einjahresvertrag.

Head Coach Anton Gavel: