Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unge­la­de­ner Gast bei Grill­fei­er han­tiert mit Schreckschusspistole

EBERS­DORF BEI COBURG. Ein unge­la­de­ner Gast setz­te sich unver­mit­telt an den Bier­tisch einer pri­va­ten Grill­fei­er. Der 39-jäh­ri­ge Ebers­dor­fer zog anschlie­ßend kom­men­tar­los eine Schreck­schuss­pi­sto­le und han­tier­te damit. Dabei löste sich ein Schuss. Eine 43-jäh­ri­ge Ebers­dor­fe­rin saß in Schuss­rich­tung. Sie wur­de glück­li­cher­wei­se nicht getrof­fen, erlitt aber ein Knalltrauma.

Die her­bei­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten konn­ten den 39-jäh­ri­gen Täter schließ­lich antref­fen. Er war stark alko­ho­li­siert und ver­brach­te die Nacht zur Aus­nüch­te­rung bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg. Neben der Tat­waf­fe konn­ten an sei­nem Wohn­ort auch wei­te­re Schreck­schuss­waf­fen, Sof­tair­waf­fen und eine Arm­brust sicher­ge­stellt werden.

Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen wer­den bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg geführt.

Ver­kehrs­un­fall wegen Sekundenschlaf

EBERS­DORF BEI COBURG. Ein 48-jäh­ri­ger Kro­na­cher fuhr auf der B303 in Fahrt­rich­tung Kro­nach. Kurz vor der Abfahrt Ebers­dorf-Mit­te geriet er auf­grund eines Sekun­den­schlafs auf die Gegen­fahr­bahn. Dort kol­li­dier­te er schließ­lich mit der Leit­plan­ke. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. An dem VW des 48-jäh­ri­gen Kro­na­ch­ers ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 10.000 €. Die Unfall­auf­nah­me wur­de durch die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg durchgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Holz­dieb­stahl

Wei­ßen­brunn. Aus einem Wald­stück in der Gemar­kung Tal wur­den 12 Ster Brenn­holz ent­wen­det. Ein unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te die Zwei­me­ter­stäm­me im Zeit­raum zwi­schen dem 09. Und dem 14.06. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt ca. 600 Euro. Hin­wei­se bit­te an die PI Kronach.

Die­sel­tank aufgerissen

Mark­tro­dach. Beim Befah­ren der Ernst-Dreefs-Stra­ße über­fuhr ein Lkw am Frei­tag­nach­mit­tag ein ca. 30 cm lan­ges Metall­teil, wel­ches dann gegen den Die­sel­tank schlug und die­sen auf­riss. Durch den aus­tre­ten­ten Kraft­stoff wur­de eine ca. 150 m lan­ge Die­sel­spur ver­ur­sacht wel­che durch die Feu­er­wehr und die Stra­ßen­mei­ste­rei abge­bun­den wer­den musste.

Gelocker­te Radmuttern

Stein­wie­sen. Weil eine 36jähriger Stein­wie­se­ne­rin an ihrem Pkw VW am Mitt­woch­nach­mit­tag wäh­rend der Fahrt komi­sche Geräu­sche ver­nahm, begab er sich mit sei­nem Fahr­zeug in die Werk­statt. Dort wur­de fest­ge­stellt, dass am lin­ken Vor­der­rad alle Rad­mut­tern gelockert waren, und durch das unrun­de Fah­ren die Alu­fel­ge beschä­digt wur­de. Der Scha­den an der Fel­ge beträgt 500 Euro. Das Fahr­zeug stand vom Diens­tag auf Mitt­woch auf dem Pend­ler­park­platz „An der Rodach“. Hin­wei­se auf den unbe­kann­ten Täter bit­te an die PI Kronach.

Koi-Karp­fen verendet

Kro­nach-Dörf­les. Am Frei­tag­nach­mit­tag teil­te der Besit­zer eines Gar­ten­tei­ches in der Stra­ße „Zum Vogel­herd“ mit, dass auf­grund einer Gewäs­ser­ver­un­rei­ni­gung 13 hoch­prei­si­ge Koi-Karp­fen ver­en­det sind. Sei­nen Anga­ben zufol­ge hat ein unbe­kann­ter Täter eine Sub­stanz in den Gar­ten­teich ein­ge­bracht. Vor Ort wur­den zur wei­te­ren Unter­su­chung Was­ser­pro­ben ent­nom­men. Der Wert der Kois wur­de mit 4500 Euro beziffert.

Slushe­is­ma­schi­ne gestohlen

Kro­nach. Nach dem Auf­bre­chen einer Tür eines Kiosks beim Café See­büh­ne ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter in der Zeit vom Mon­tag bis Frei­tag eine dort abge­stell­te Slushe­is­ma­schi­ne im Wert von 1500 Euro. Um Hin­wei­se auf den Täter bit­tet die PI Kronach.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kro­nach. Bei der Kon­trol­le eines 24jährigen Land­kreis­be­woh­ners stell­ten die kon­trol­lie­ren­den Beam­ten am Frei­tag­mor­gen dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten bei dem Mer­ce­des­fah­rer fest. Da auf Nach­fra­ge der Kon­sum von Cry­stal ein­ge­räumt wur­de und ein ent­spre­chen­der Test posi­tiv ver­lief, wur­de ein Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Zudem fand man bei dem Mann noch gerin­ge Men­gen von Amphet­amin und Crystal.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -

Rehau / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Müll­häcks­ler fängt Feuer

KÜH­SCHWITZ / REHAU / LKR. HOF. Sams­tag­mor­gen brann­te ein Müll­häcks­ler eines Ent­sor­gungs­un­ter­neh­mens in Rehau, Orts­teil Küh­schwitz. Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof zur Brandursache.

Am Sams­tag­mor­gen gegen 06:45 Uhr brann­te ein Müll­häcks­ler auf dem Gelän­de eines Ent­sor­gungs­un­ter­neh­mens in Küh­schwitz kom­plett aus. Die umlie­gen­den Feu­er­weh­ren waren mit zahl­rei­chen Ein­satz­kräf­ten vor Ort. Ein wei­te­res Aus­brei­ten des Feu­ers konn­te so unter­bun­den wer­den. Zum jet­zi­gen Zeit­punkt dau­ern die Lösch­ar­bei­ten noch an. Der ent­stan­de­ne Scha­den liegt nach ersten Schät­zun­gen im sechs­stel­li­gen Bereich. Ver­letzt wur­de bei dem Brand glück­li­cher­wei­se nie­mand. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat noch vor Ort die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Die Brand­ur­sa­che ist noch unklar.