Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Scha­den in Höhe von 2000,- Euro hin­ter­ließ am Frei­tag ein Unbe­kann­ter in einem Park­haus in der Bug­er Stra­ße. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hat­te zwi­schen 09.15 Uhr und 13.00 Uhr einen gepark­ten Ford ange­fah­ren und war dann von der Unfall­stel­le geflüch­tet. Zeu­gen­hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt.

Zu einer wei­te­ren Unfall­flucht kam es im Lau­fe der letz­ten Woche in der Was­ser­mann­stra­ße. Hier wur­de der rech­te Außen­spie­gel eines abge­stell­ten Opel ange­fah­ren. Auch hier flüch­te­te der Verursacher.

Son­sti­ges

Bam­berg. Eine tät­li­che Aus­ein­an­der­set­zung wur­de am Frei­tag­mit­tag aus dem Hafen­ge­biet gemel­det. Aus offen­bar nich­ti­gen Grün­den kamen zwei jun­ge Män­ner in Streit, der dann in Hand­greif­lich­kei­ten ende­te. Einer der Män­ner wur­de dabei leicht am Hals ver­letzt, der ande­re blieb unver­letzt. Ange­zeigt wer­den aber beide.

Wegen Gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung müs­sen sich zwei Män­ner ver­ant­wor­ten. Die bei­den 33- und 29- jäh­ri­gen waren am Frei­tag, gegen 22.30 Uhr, am Max­platz mit einem ande­ren Mann eben­falls in Streit gera­ten. Dabei attackier­ten die bei­den den Geschä­dig­ten mit Fäu­sten, die­ser wur­de leicht ver­letzt. Die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen dau­ern an.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Am Mon­tag­nach­mit­tag stell­te ein 35-jäh­ri­ger Mann sei­nen Pkw unbe­schä­digt im Bereich der Emil-Kem­mer-Stra­ße, Höhe Lau­ban­ger, ab. Als er nach cir­ca einer Stun­de zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, stell­te er Krat­zer und Del­len an der Bei­fah­rer­tü­re fest. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Ver­mut­lich stieß ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer beim Ein- oder Aus­stei­gen mit der Fahr­zeug­tü­re gegen den gepark­ten Pkw.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

BISCH­BERG. Im Zeit­raum von Mitt­woch bis Frei­tag wur­de ein gepark­ter Pkw in Bisch­berg beschä­digt. Das Fahr­zeug war gegen­über der dor­ti­gen Tank­stel­le abge­stellt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer streif­te offen­bar beim Vor­bei­fah­ren an der lin­ken Sei­te des gepark­ten Fahr­zeugs ent­lang und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den in Höhe von cir­ca 7000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le, ohne sich um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu bemühen.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

HIRSCHAID. Ein Unbe­kann­ter ver­ur­sach­te am Frei­tag­nach­mit­tag einen Scha­den von cir­ca 1500 Euro an einem gepark­ten Pkw. Die 54-jäh­ri­ge Anzei­ge­er­stat­te­rin hat­te ihr Auto zu die­ser Zeit auf dem Park­platz des E‑Centers abge­stellt und bemerk­te nach dem Ein­kauf Krat­zer an der Fah­rer­tü­re und der hin­te­ren lin­ken Türe. Das Scha­dens­bild lässt ver­mu­ten, dass der Ver­ur­sa­cher mit einem Ein­kaufs­wa­gen gegen das gepark­te Fahr­zeug stieß. Da die­ser sich im Anschluss nicht um eine Regu­lie­rung des Scha­dens küm­mer­te, ermit­telt die Poli­zei Bam­berg-Land wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Eine 54-jäh­ri­ge Frau stell­te ihren Pkw am Frei­tag­mor­gen an der Markt­scheu­ne in Hall­stadt ab. Gegen Mit­tag kam sie zurück und bemerk­te Krat­zer ent­lang der gesam­ten rech­ten Fahr­zeug­sei­te. Auf­grund des Scha­dens­bil­des wird davon aus­ge­gan­gen, dass ein bis­lang Unbe­kann­ter das Fahr­zeug mit einem spit­zen Gegen­stand mut­wil­lig beschä­dig­te. Der Scha­den beläuft sich auf cir­ca 5000 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Vor­fall geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Unfall­be­tei­lig­ter Sat­tel­zug fährt ein­fach weiter

A 73 / AK Bam­berg. Obwohl er an einem Ver­kehrs­un­fall am Frei­tag­nach­mit­tag betei­ligt war, fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Last­wa­gen­fah­rer ein­fach wei­ter. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg hat Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Ein 43-jäh­ri­ger Fah­rer eines Renaults fuhr gegen 14:55 Uhr auf der A73 in Fahrt­rich­tung Nürn­berg. Am Auto­bahn­kreuz Bam­berg woll­te ein von der A70, Fahrt­rich­tung Bay­reuth kom­men­der Sat­tel­zug eben­falls auf die Auto­bahn in Rich­tung Süden auf­fah­ren. Hier­zu wech­sel­te er, ohne auf den durch­ge­hen­den Ver­kehr zu ach­ten, vom Beschleu­ni­gungs­strei­fen auf die Haupt­fahr­bahn. Der Renault-Fah­rer wich dar­auf­hin aus, um eine Kol­li­si­on zu ver­hin­dern. Auf dem lin­ken Fahr­strei­fen befand sich jedoch der 47-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMW und es kam zu einem Zusam­men­stoß der bei­den Pkws. Der unbe­kann­te Last­wa­gen hielt anschlie­ßend noch kurz im Bereich des Aus­fä­del­strei­fens der AS Mem­mels­dorf mit ein­ge­schal­te­tem Warn­blink­licht an, setz­te dann aber sei­ne Fahrt ein­fach fort. Die auf­neh­men­de Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg sucht daher nach Per­so­nen, die Hin­wei­se auf den flüch­ti­gen Sat­tel­zug geben kön­nen. Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel. 0951/9129–510.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall – Unfallflucht

Göß­wein­stein. Am Frei­tag erfolg­te eine Anzei­gen­er­stat­tung gegen Unbe­kannt wegen Unfall­flucht. Die Nut­ze­rin des geschä­dig­ten Fahr­zeugs hat­te ihren Fiat 500 am Mitt­woch zwi­schen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr auf dem Park­platz eines Kre­dit­in­sti­tuts in der Pezold­stra­ße abge­stellt. Den augen­schein­lich fri­schen Unfall­scha­den am Pkw hin­ten rechts hat die Anzei­gen­er­stat­te­rin erst zwei Tage spä­ter bemerkt, als sie die­sen erneut nutz­te. Der Sach­scha­den wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher, der sich auch auf dem besag­ten Park­platz auf­ge­hal­ten haben muss, hat sich folg­lich uner­laubt von der Unfall­stel­le ent­fernt. Poten­ti­el­le Unfall­zeu­gen kön­nen die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter 09194 / 7388–0 kontaktieren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Dormitz, Lkrs. Forch­heim. Im Zeit­raum von Mitt­woch auf Frei­tag wur­de eine Haus­wand in der Rosen­ba­cher Stra­ße beschä­digt. Dem Anschein nach dürf­te der Scha­den in Höhe von rund 1000 Euro durch einen vor­bei­fah­ren­den bzw. ran­gie­ren­den Lkw ent­stan­den sein. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Forch­hei­mer Poli­zei zu melden.

Son­sti­ges

Neun­kir­chen am Brand, Lkrs. Forch­heim. Weil er in der Raiff­ei­sen­stra­ße mit rund 1,7 Pro­mil­le betrun­ken gegen eine gepark­te Bau­ma­schi­ne fuhr, muss­te ein 35-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer die Beam­ten der Forch­hei­mer Poli­zei am Frei­tag­abend zur Blut­ent­nah­me in das Kli­ni­kum Forch­heim beglei­ten. Dort muss­te sich der jun­ge Mann zudem von sei­nem Füh­rer­schein ver­ab­schie­den. An sei­nem Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den von über ein­tau­send Euro.

Forch­heim. Am Frei­tag­abend konn­te ein 31-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer am Forch­hei­mer Kel­ler­wald einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass der Mann kei­nen Füh­rer­schein hat­te und deut­lich unter Dro­gen­ein­fluss stand. Als Fol­ge des­sen muss­te er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Gegen ihn wird nun neben der eines Ver­ge­hens des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis auch wegen einer Dro­gen­fahrt ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Zeu­gen gesucht

Lich­ten­fels. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag kam es in der Cobur­ger Stra­ße zu einem Dieb­stahls­de­likt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter hat das ver­sperr­te Fahr­rad eines 23-Jäh­ri­gen ent­wen­det. Bei dem Fahr­rad han­delt es sich um ein Moun­tain­bike der Mar­ke Cube. Wer hat etwas gese­hen? Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Aggres­si­ves Ver­hal­ten wäh­rend des Einkaufes

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­abend kam es in den Ver­kaufs­räu­men einer Tank­stel­le in der Bam­ber­ger Stra­ße zu einer Strei­tig­keit. Ein 37-jäh­ri­ger Mann war mit der Bezah­lung sei­ner Ware nicht ein­ver­stan­den und zeig­te sich des­halb ver­bal aggres­siv gegen­über der 64-jäh­ri­gen Ver­käu­fe­rin. Der 37-Jäh­ri­ge belei­dig­te die Ver­käu­fe­rin und wei­ger­te sich zudem die Geschäfts­räu­me, trotz mehr­fa­cher Auf­for­de­rung, zu ver­las­sen. Gegen den 37-jäh­ri­gen Aggres­sor wur­de ein Straf­ver­fah­ren eingeleitet.